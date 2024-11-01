هل أهانت الصين وزيرة خارجية ألمانيا؟

استحوذت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على اهتمام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو أظهر غياب أي مسؤول في استقبالها لدى وصولها إلى الصين.

ووصفت قناة "روسيا اليوم" الروسية الفيديو المتداول بـ"المهين" لوجه الدبلوماسية الألمانية، وقالت إنها "ضيف غير مرغوب فيه".

وتناول برنامج "فوق السلطة"، في حلقته بتاريخ (2024/11/1)، مقطع فيديو الوزيرة الألمانية، وقال إنها تمتلك سجلا حافلا في إساءة علاقات دولتها مع دول العالم وشعوبه.

ووصفت أنالينا بيربوك سابقا رئيس الصين شي جين بينغ بأنه "سخيف ومستفز"، حيث استدعت بكين في حينه السفير الألماني لتوبيخه.

ولم يستقبل الوزيرة الألمانية أحد في الهند العام الماضي لدى وصولها لحضور قمة العشرين، وفق البرنامج أيضا.

وسارع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، لإزالة اللبس بعد انتشار الأخبار المغلوطة، مؤكدا أن "الفيديو ليس بالصين".

وأضاف "الفيديو يتعلق بهبوط (رحلة) وزيرة الخارجية في ماليزيا، وبسبب سوء فهم، هبطت الطائرة في المكان الخطأ".

يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أثارت جدلا واسعا قبل أسبوعين عندما قالت إن "لإسرائيل الحق في قتل المدنيين في قطاع غزة بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كان هناك إرهابيون يسيئون استخدامها".