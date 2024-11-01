ترامب يشبّه أميركا بسلة القمامة ومسلمو ميشيغان سيصوتون له
ونقل برنامج "فوق السلطة" ضمن حلقة (2024/11/1) مقطع فيديو لترامب خلال تجمع انتخابي، قال فيه "نحن أصبحنا مكب نفايات.. نحن مثل سلة قمامة للعالم.. هذا ما حدث.. هذا ما حدث".
ومن جهة أخرى حصل ترامب على دعم "غير متوقع" من الناخبين العرب والمسلمين في ولاية ميشيغان المحورية في الانتخابات الأميركية.
اقرأ أيضاlist of 2 items
"سيل من الإعلانات" ينهال على ناخبي الولايات الحاسمة
وقال ممثل العرب في ميشيغان إن المسلمين يقفون مع ترامب " لأنه وعد بالسلام وليس الحرب".
ومن جانبه أعلن مرشح الحزب الجمهوري عن دهشته من هذا التأييد، نظرا لأن دعم الجالية العربية والإسلامية كان دوما للديمقراطيين، لكنه أرجع هذا التغيير إلى عدم الرضا عن مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
ويوجد في ميشيغان نحو 8.4 ملايين ناخب مسجل، وللولاية 15 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يتطلب الفوز بالانتخابات حصد 270 من أصواته.
ويأتي دعم عرب ومسلمي ميشيغان لترامب، رغم أنه يؤكد دواما أن لا أحد فعل ما فعله لإسرائيل، ويقول أيضا إنه سيحصل على 97% من الأصوات إذا ترشح لمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل.
ويحمل الناخبين اليهود جزءا من المسؤولية إذا خسر في الانتخابات.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بين الجمهوري ترامب ومنافسته الديمقراطية هاريس.
ويواصل الديمقراطيون والجمهوريون حث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أسرع وقت، في ظل استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقارب شديد في حظوظ كلا المرشحين في انتخابات الرئاسة.