برعاية بيبسي ونسكافيه.. رفاهية وبذخ في مهرجان الجونة

رغم أن منظميه يزعمون أنهم يتضامنون مع غزة، فإن مهرجان الجونة السينمائي أعلن عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن شركتي بيبسي ونسكافيه الداعمتين للاحتلال الإسرائيلي هما ضمن رعاته.

وحسب مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب، فقد أوحت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بأن مهرجان الجونة هو "مهرجان المتعة"، لأنه يأتي مرة في السنة، أما الحروب فهي متوفرة في كل يوم خلال كل السنة.

وقالت الدغيدي في تصريح لها على هامش المهرجان "ليس دائما يكون هناك نكد.. وعندما تجد شخصا يبكي طول النهار ومكتئب تبعد عنه.. وأضافت: "نحن نلغي المهرجانات الفنية سنة وسنتين، ولكن لو طالت الأمور حرام أن نحرم الناس من المتعة".

ومن جهتها، صرحت الممثلة يسرى قائلة إن "الأحداث تحصل فجأة ولا تعرف ماذا سيحدث".

وكما جاء في برنامج "فوق السلطة"، فقد شهد افتتاح مهرجان الجونة في دورته السابعة "رفاهية وبذخا وقهقهات واستعراضات وكأن المشاركين فيه قدموا من كوكب آخر".

واستمر المهرجان من 24 أكتوبر/تشرين الأول حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة فنانين وممثلين ومهتمين بالسينما والفن.