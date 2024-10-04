آفي ديختر يحرض اللبنانيين صراحة على الحرب الأهلية

أطلق الوزير الإسرائيلي آفي ديختر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تصريحات استفزازية موجهة للشعب اللبناني، وفيما يبدو أنها محاولة لإثارة الفتنة الداخلية في لبنان.

ودعا ديختر اللبنانيين بشكل غير مباشر إلى مواجهة حزب الله قائلا "يا شعب لبنان أنتم مش أعداءنا، عدونا منظمة الإرهاب حزب الله الإرهابية، وهذه فرصتكم الذهبية ويمكن الأخيرة، تعرفون شو لازم تعملوا عشان تخلصوا من حزب الله وتنقذوا بلدكم، شوفوا شغلكم".

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله، وتعكس محاولة إسرائيلية لاستغلال الانقسامات الداخلية في لبنان.