إسرائيلي بزي عربي يوزع الحلوى احتفالا باستشهاد السنوار

عرضت قناة إسرائيلية مشاهد تُظهر شخصا يرجح أنه ممثل كومبارس إسرائيلي، يرتدي زيا عربيا ويقوم بتوزيع الحلوى داخل أستوديو احتفالا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.

واستعرضت حلقة 25-10-2024 من برنامج "فوق السلطة" تفاعل نشطاء مع هذه المشاهد، ومن ضمنهم الممثل المصري العالمي عمرو واكد، الذي علّق على الفيديو بتغريدة قال فيها "الياباني شهد للشرف والعزة في استشهاد المقاتل المسلم، وشبه الأمر بطريقة الساموراي، وأنا حقًا لا أدري لماذا يحتفل الصهاينة العرب بضياع شرفهم".

كما تضمنت الحلقة لقطة للإعلامي المصري أحمد موسى، حيث ظهر يوزع "درجات الشهادة" من وجهة نظره، مهاجمًا من يصفون السنوار بالشهيد.

وقال موسى "كل واحد يقول لك فلان شهيد وفلان مش عارف إيه، الشهيد هو من يدافع عن أرض مصر وأمنها وشعبها وحدودها، أما غير ذلك فهم ذاهبون في الهيصة ويسعون لركوب الترند".

وأضاف "يجب أن يتذكر الجميع حرب مصر ضد الإرهاب لسنوات، والثمن الذي دفعته مقابل ذلك، حينما تم اقتحام الحدود وكسر السجون وأحداث ميدان التحرير".