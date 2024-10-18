حاخام يشمت بضحايا إعصار فلوريدا ويعتبره عقوبة إلهية

أثارت تصريحات حاخام يهودي متطرف جدلًا واسعا، بعد أن وصف إعصار فلوريدا بأنه “عقوبة إلهية” بسبب تعاطف الأميركيين مع ضحايا غزة.

وقال الحاخام، يوسف مزراحي، في تصريحات نُشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي "بالأمس رقص مؤيدو فلسطين هناك، واليوم دمر الله المكان، هذا يشير إلى أنهم يريدون أن يتعلموا بالطريقة الصعبة".

وأضاف الحاخام في تصريحاته التي -رصدها برنامج فوق السلطة بتاريخ 2024/10/18 – "إذا سمحتم لهؤلاء "النازيين" بالتظاهر، فسوف يتم تدمير هذا المكان يومًا ما، هكذا تسير الأمور؛ إذا أغضبت الله، توقع العواقب".

وذكّر مزراحي بحادثة سابقة اتخذت فيها أميركا قرارات ضد إسرائيل، "وبعد بضعة أيام من ذلك غرقت نيو أورلينز بالكامل".

وقد أثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات والاستنكار، حيث اعتبرها كثيرون تحريضا على الكراهية واستغلالا للكوارث الطبيعية لأغراض سياسية، كما أثارت تساؤلات حول مدى تأثير مثل هذه الأفكار المتطرفة على العلاقات بين المجتمعات.