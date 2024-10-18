برنامج تلفزيوني مصري يقترح عمل سحر لبنيامين نتنياهو..لماذا؟

أثار برنامج تلفزيوني مصري جدلًا واسعا في الأوساط الإعلامية والاجتماعية بعد دعوته لاستخدام السحر ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة غريبة لحل الأزمة الفلسطينية.

وحسب ما عرضه برنامج فوق السلطة بتاريخ (2224/10/18) فإن البرنامج التلفزيوني المصري طرح فكرة "عمل سحر" لنتنياهو كحل بديل بعد أن "عجز مئات ملايين العرب والمسلمين عن إنقاذ الفلسطينيين واللبنانيين من محارق إسرائيل".

وأثار هذا الاقتراح الغريب تساؤلات حول مدى جدية وسائل الإعلام في تناول القضايا السياسية الحساسة.

وكان من اللافت أن إحدى الضيفات المشاركات بالبرنامج طرحت بكل جدية أسئلة عن تفاصيل عملية السحر، من قبيل "هل يجب أن يكون الشخص المستهدف موجودا؟ هل يمكن أن يُؤكل السحر أو يُشرب أو يُرش؟ هل يجب أن تكون هناك علاقة بين الساحر والمسحور؟".