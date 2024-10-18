الجزائر تسحب من موائدها الخبز الفرنسي ردا على ماكرون

قررت الجزائر معاقبة فرنسا بمقاطعة خبزها، بعد أن كانت قد استخدمت ضد باريس في السابق سلاح القمح لتحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيكه في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

واستبعدت الجزائر فرنسا من مناقصة لاستيراد القمح، وطالبت الشركات بعدم تلقي عروض تتضمن القمح الفرنسي المنشأ، في خطوة يبدو أنها ناتجة عن التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الجزائر وباريس.

وتعود خلفية الأزمة هذه المرة إلى غضب الجزائر من فرنسا، بعد أن قررت في يوليو/تموز الماضي دعم خطة المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

وبحسب مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب، فكأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومن خلال هذه الخطوة، يقول لنظيره الفرنسي ماكرون "إذا بقيت تلعب معنا فلن نأكل الباغيت (الخبز) من قمحكم".

ويذكر أنه قبل 3 أعوام استبعدت الجزائر الشركات الفرنسية من مناقصات القمح الضخمة في الجزائر، مما أثار جدلا واسعا حينها. وجاء القرار على خلفية أزمة كبيرة بين البلدين.