ترامب يشبه الصراع الإيراني الإسرائيلي بـ"مشاجرة أطفال" ويحذر من حرب عالمية ثالثة

واصل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إدلاءه بتصريحات غير تقليدية بشأن الأزمات الدولية الراهنة، مسلطا الضوء على الصراع بين إيران وإسرائيل والوضع في الشرق الأوسط بشكل عام.

ووصف ترامب، في تصريحات رصدتها حلقة "فوق السلطة" بتاريخ (2024/10/11)، الصراع بين إيران وإسرائيل بأنه أشبه بـ"مشاجرة طفلين في ملعب مدرسة"، داعيا الطرفين إلى "إنهاء العملية".

وقال إنه "يتعين عليهما إنهاء العملية. فكر في الأمر كما لو كان طفلان يتشاجران في ساحة المدرسة، في بعض الأحيان، يتعين عليك أن تدع الأمر يمر مرور الكرام قليلا".

وفي تناقض واضح مع تصريحاته السابقة، انتقل ترامب من تسخيف الصراع إلى الدعوة لتصعيد محتمل، إذ دعا إسرائيل إلى ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هاريس سئلت عن فضائل ترامب وهذا جوابها list 2 of 2 ترامب يهين ديترويت أثناء فعالية انتخابية أمام سكانها end of list

وفي سياق متصل، أعرب ترامب عن اعتقاده أنه لو كان لا يزال في منصب الرئيس، لكانت إيران قد انضمت إلى "اتفاقيات أبراهام".

وقال: "لقد أبرمنا اتفاقيات أبراهام، وأعتقد أن الجميع، بما في ذلك إيران، كانوا سينضمون إلى اتفاقيات أبراهام لو توليت منصب الرئيس".

وفي تصعيد لخطابه، حذر ترامب من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، محملا المسؤولية للرئيس الحالي جو بايدن، وأضاف أن "هناك الكثير من الأمور تحدث بسرعة كبيرة، وقد ينتهي بنا الأمر إلى حرب عالمية ثالثة قبل أن ندرك ذلك على نحو ما هي الأمور سائرة اليوم".

وانتقد ترامب بشدة طريقة إدارة بايدن للأزمات الدولية، مشيرا إلى الصراع في أوكرانيا والوضع المتفجر في الشرق الأوسط، مواصلا تصريحاته بانتقاد شخصي للرئيس بايدن، قائلا: "لدينا أشخاص غير مناسبين، مثل رئيس يقضي معظم وقته على الشاطئ نائما".

كذلك تناولت الحلقة المواضيع التالية: