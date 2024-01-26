ِفوق السلطة – جندية إسرائيلية: حماس قطعت أعناق 50 مليون طفل إسرائيلي

نجح مؤثر فلسطيني في وسائل التواصل الاجتماعي أن يجر جندية إسرائيلية إلى تلفيق أرقام لا تصدق عن قتلى إسرائيل في عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

نجح مؤثر فلسطيني في وسائل التواصل الاجتماعي أن يجر جندية إسرائيلية إلى تلفيق أرقام لا تصدق عن قتلى إسرائيل في عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودون أن تنتبه للكوفية الفلسطينية على كرسي المؤثر حمزة صداح، تجادلت الجندية الإسرائيلية مع الشاب، وقدمت أرقاما خيالية عن عدد الإسرائيليين الذين زعمت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قتلتهم خلال عملية طوفان الأقصى.

وقال حمزة للجندية في الجيش الإسرائيلي: سمعت في الأخبار أنهم قطعوا رؤوس 20 ألف طفل وقصفوا 20 مستشفى في إسرائيل، فردت عليه قائلة: نعم اعتقد أنهم قصفوا 22 مستشفى وقطعوا رؤوس 50 مليون طفل.

وعندما استغرب "اليوتيوبر" من جوابها، وسألها: 50 مليون طفل قطعت رؤوسهم؟ وهل رأيت صورا لهؤلاء الأطفال؟

ردت الجندية الإسرائيلية وهي واثقة من نفسها: "نعم 50 مليون طفل إسرائيلي قطعت رؤوسهم"، وأضافت: "نعم لدينا كل الصور ومقاطع الفيديو وكل شيء".

وبحسب هذه الجندية، فقد قتلت حماس 4 أضعاف عدد اليهود في العالم.

وروجت إسرائيل لمزاعم قطع رؤوس أطفال إسرائيليين وحرق جثثهم في هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

غير أن تحقيقا إسرائيليا نشرته في وقت سابق صحيفة هآرتس العبرية؛ كشف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو روّج لهذه الأكاذيب في لقاءاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن.

كما تناولت حلقة (2024/1/26) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية: