فوق السلطة- وزير إسرائيلي سابق: حكومتنا تحضّر لظهور يأجوج ومأجوج والحرب الكبرى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون في تصريح إن في تل أبيب الآن حكومة عليها واجب يتمثل في نشر الحروب والفوضى واستدعاء قوم يأجوج ومأجوج إلى “الحرب الكبرى”.

وصرح يعلون بأن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير لديهما حاخام اسمه دوف ليئور، وهو الحاخام السري لليهود المتطرفين الذي نوى تفجير قبة الصخرة وقبل ذلك الحافلات في القدس، وذلك من أجل "التعجيل بالحرب الأخيرة".

وأضاف أن المفهوم الذي يتبناه ذلك الحاخام ينطوي على التفوق اليهودي، وهو بالمعكوس "كفاحي"، أشهر كتب أدولف هتلر، حسب قوله.

وحسب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، فإن ما يطمح له الحاخام ليئور "هو الوصول لحرب كبيرة في أقرب وقت ممكن.. حرب يأجوج ومأجوج".

وقال يعلون إن منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 واسمه باروخ غولدشتاين كان تلميذا لهذا الحاخام الذي قدم له كتابا يناقش قوانين قتل غير اليهود في زمن الحرب والسلم، مؤكدا أن بن غفير يعلق صورة غولدشتاين.

وخلص وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إلى أن هذا الواقع هو الذي يجري خلف عملية صنع القرار في الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.

كما تناولت حلقة (19/01/2024) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– جنوب أفريقيا تَسُوق إسرائيل إلى لاهاي، ومن فم نتنياهو تدينه.

– هل تنام أوراق هولوكوست غزة في أدراج العدل الدولية؟

– كاتب متطرف: إسرائيل ستحتل مكة والمدينة وجبل سيناء ولبنان.

– غضب شعبي يمني بعد الضربات الأميركية على مواقع جماعة أنصار الله.

– تل أبيب تدعي أن مفتاح معبر رفح بيد مصر، والقاهرة تنفي.

– قنصل مصري يفاخر بعلاقاته مع إسرائيليات تحت كاميرات الموساد.