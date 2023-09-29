فوق السلطة- شاب مصري أخرس لا ينطق لسانه إلا بالقرآن الكريم

في حادثة غريبة، تعرض الشاب المصري عبد الكريم لحادث مأساوي تسبب في إصابته بالخرس ولم يعد قادرا على النطق إلا بآيات الله عز وجل رغم أن وزارة الصحة تؤكد عدم قدرته على النطق بتاتا.

في حادثة غريبة، تعرض الشاب المصري عبد الكريم لحادث مأساوي تسبب في إصابته بالخرس ولم يعد قادرا على النطق إلا بآيات الله -عز وجل- رغم أن وزارة الصحة تؤكد عدم قدرته على النطق بتاتا.

وتابع برنامج "فوق السلطة" (2023/9/29) قصة الشاب عبد الكريم محسن التي ذهب البعض لوصفها بـ"الكرامة الإلهية"، فالحادث الذي تعرض له الشاب كان قاتلا وأودى بحياة بعض أفراد أسرته وأفقده القدرة على النطق.

ولتفسير هذه الحالة كان الشاب عبد الكريم قد صرح -بلغة الإشارة- في مقابلة تلفزيونية بأن الحادثة أفقدته القدرة على النطق، ولكنه رأى في منامه من يوجهه إلى تلاوة القرآن الكريم الذي حفظه، وهو في حالة صحية جيدة.

وأظهرت المقابلة التلفزيونية التي ظهر فيها عبد الكريم قدرته على تلاوة القرآن الكريم فقط ولكنه يصبح أخرس بمجرد محاولته التحدث بشكل طبيعي.

وللرد على كل من يشكك بهذه الحالة، أفاد الشاب بامتلاكه تقريرا طبيا صادرا عن وزارة الصحة المصرية يؤكد أنه أخرس وغير قادر على النطق بشكل كامل.

كما تابع البرنامج مواضيع متنوعة أخرى رصد فيها آخر ما جدت به الساحة السياسية في مختلف دول العالم وكان من بينها: طرد فرنسا أو انسحابها من النيجر يتحقق بإعلان باريس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحظر العباءة على المسلمات ويلبسها لزوجته.

كما رصد حديث قائد الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن "حكم ديمقراطي بهيج" فيما يطالب رئيس مجلس السيادة في البلد نفسه عبد الفتاح البرهان تصنيفه "إرهابيا".

وأيضا الرئيس السوري بشار الأسد في رحلة عائلية إلى الصين بحضور ملك كمبوديا، والعنصريون في تركيا يشبهون اللاجئين بالنفايات والرئيس رجب طيب أردوغان يبدأ حملة عليهم.