مقتدى الصدر يشمت بضحايا إعصار ليبيا.. وباحث مصري: زلزال المغرب مفتعل

أثار رجل الدين الشيعي العراقي وزعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” حالة استياء واسعة بتصريحات اعتبرت شماتة في ضحايا إعصار ليبيا، فيما زعم باحث مصري أن زلزال المغرب “مفتعل” وليس طبيعيا.

وبينما انشغل العالم بمتابعة عمليات الإنقاذ والبحث عن مصابي وضحايا إعصار دانيال المدمر الذي أصاب ليبيا، أصدر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تصريحات صادمة، اعتبرها البعض "شماتة فاضحة" في ضحايا ليبيا فاقت شماتة صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية في ضحايا زلزال تركيا الأخير.

وسلطت حلقة (2023/9/22) من برنامج "فوق السلطة" الضوء تلك التصريحات التي تحدث فيها الصدر عن أن الكوارث الطبيعية هي غضب سماوي من الله، واعتبر أن "ذنب ليبيا غير مغفور" لعدم كشفها ما حل للسيد موسى الصدر، في إشارة إلى اختفائه بعد لقائه الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي في ليبيا عام 1978.

واعتبر ليبيون أن الصدر تفوق على صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية حين نشرت رسما كاريكاتيريا ساخرا اعتبره المراقبون "شماتة" في زلزال تركيا.

كما تناولت الحلقة، تصريحات أدلى بها محمود صلاح الذي قدم عبر فضائية مصرية تحت مسمى "باحث في علوم ما وراء الطبيعة"، جزم فيها بأن الزلازل التي أصابت المغرب وسوريا وتركيا، كانت بتدخل بشري وليست طبيعية، دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

وقال صلاح، في حديثه، إن هناك زلازل طبيعية وأخرى ناتجة عن تدخلات بشرية، معتبرا أبرز مثالين على النوع الثاني الزلزالين اللذين أصابا سوريا والمغرب، كون نقطة مركزهما كانت قريبة من سطح البحر، على حد زعمه.

ونظرية افتعال الزلازل عبر مشروع "هارب" الأميركي تظهر على السطح عند كل هزة أو زلزال، وهذا المشروع هو برنامج سري لأبحاث الشفق القطبي يتبع لسلاح الجو الأميركي ومهمته دراسة كيفية زيادة كثافة الغاز، وقد تحول بعد إغلاقه عام 2015 إلى جامعة ألاسكا لكنه لا يزال متهما بإحداث الزلازل.

وإضافة إلى ذلك تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– أميركا وإيران تتبادلان السجناء في الدوحة

– وفد حوثي في السعودية

– سفير الإمارات بواشنطن يعلن الفشل في تغيير موقف إسرائيل

– الرباط تنفي وجود اسم ماكرون على جدول استقبالات الملك

– ظهور غريب لسفاح سوريا وجنرال الموت الروسي في مسجد بالجزائر

– رئيس وزراء تونس يعلن أن الرئيس قيس سعيد لا شبيه له

– نجاة سائح كويتي من القتل في تركيا التي ناهزت خسائرها 5 مليارات دولار

– زفّة الكوارع لـ"شيخ الفِراخ" عمرو خالد في القاهرة.