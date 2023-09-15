نقص المياه يهدد 4 دول عربية بأزمات حادة نهاية القرن الجاري

رغم الأزمات والكوارث التي تهدد مواطني بعض الدول العربية، مثل المغرب وليبيا واليمن والسودان، فإن تقريرا صنف بلدانا عربية أخرى أوضاعها مستقرة ضمن الدول التي ستصبح غير صالحة للعيش نهاية القرن الجاري.

وسلطت حلقة (2023/9/15) من برنامج "فوق السلطة" الضوء على تقرير نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية تناول تأثيرات التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها إحدى المناطق الأكثر تأثرا وتعرضا لتغيرات المناخ، وما يتهددها خلال السنوات المقبلة.

وأفاد التقرير -الذي صدر عن المعهد العالمي للموارد- بأن 25 دولة مهددة بسبب الجفاف، وأغلبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أنه يمكن ملاحظة ذلك في حالات الجفاف والعواصف الرملية الأكثر شدة وموجات الحر المرتفعة.

وحسب التقرير، فإن 4 من 5 أكبر دول تعاني نقص المياه تقع في منطقة الشرق الأوسط، وهي البحرين والكويت ولبنان وسلطنة عمان، وكشف عن أنها مهددة -في حال استمرت اتجاهات نقص المياه- بأن تكون غير صالحة للعيش بحلول نهاية القرن الجاري.

وإضافة إلى ذلك، تناولت حلقة "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– إعصار دانيال يُغِير على ليبيا

– زلزال المغرب هو الأعنف فيه منذ 100 عام

– سد النهضة امتلأ ويهدد الأمن المائي لمصر والسودان

– البرهان يسقط الصفة القانونية عن قوات الدعم السريع

– إسرائيل تربط الهند بالعرب وأوروبا ومرفأ حيفا يلغي بيروت

– محمود عباس متهم بمعاداة السامية وباريس تنزع عنه وسامها

– لماذا قال صدام حسين لمعمّر القذافي: والدك في النار؟

– محاكمة يزيد بن معاوية في محاكم العراق بتهمة قتل الحسين