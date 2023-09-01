وزير مصري سابق: البحث عن منافس للسيسي "مسرحية هابطة"

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية التي من المقرر إجراؤها خلال شهور، أبدى وزير سابق انتقاده عملية البحث عن “كومبارس” لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، واصفا ذلك بـ”المسرحية الهابطة”.

وسلطت حلقة (2023/9/1) من برنامج "فوق السلطة" الضوء على تلك التصريحات التي صدرت من الوزير الأسبق منير فخري عبد النور، وجاءت خلال لقاء مع موقع "ذات مصر" (تم حذفه لاحقا)، وأثارت ردود فعل واسعة في الأوساط المصرية وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان من اللافت أن يعلن عبد النور ذلك الموقف رغم إعلان رئيس حزب الوفد الذي ينتمي إليه، عبد السند يمامة، ترشحه للانتخابات الرئاسة، وكان الأخير معروفا بولائه للسيسي ومواقفه الداعمة له خلال السنوات الماضية.

وقال منير فخري خلال اللقاء منتقدا "عملية البحث عن كومبارس لمنافسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، إنها "مسرحية هابطة مبتقنعش حد (لا تقنع أحدا) ومبتقنعش الرأي العام المصري ولا الرأي العام العالمي".

وأشار خلال اللقاء إلى حالة الخوف السائدة في مصر من أي تعاط مع الوضع السياسي، مدللا على ذلك بقول "أي 2 قاعدين مع بعض عايزين يتكلموا في الشأن العام بيطلعوا التليفون بره على أساس إن التليفون مراقب".

في المقابل، أكد البرلماني حسام الدين صالح أن "المصريين حريصون على ترشح السيسي لمدة ثالثة ردا للجميل"، في حين شدد الإعلامي يوسف الحسيني المعروف بدعمه للسيسي على أن الأخير قدم لمصر ما لم يقدمه أحد في تاريخها الحديث.

وإضافة إلى ذلك تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– بوتين يعزي عائلة بريغوجين فهل سيمشي في جنازته؟

– جديد فرنسا حظر عباءة المسلمات في المدارس والجامعات.

– وزير الداخلية التركي يفتح ملف العرب المرحّلين إلى سوريا.

– معلمة هندوسية ترفض أكل لحوم البقر وتأكل لحوم الأطفال.

– حميدتي يطرح خارطة طريق لكن سفيرا سودانيا يعلن وفاته.

– هل أفسدت إسرائيل طبخة التطبيع الليبي أم أن المنقوش تقدح من رأسها؟