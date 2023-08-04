فوق السلطة- وزيرة مصرية: الكهرباء في مصر أفضل من مثيلتها بأوروبا

في ظل استمرار أزمة الكهرباء بمصر واستدعائها إجراءات غير مسبوقة لمواجهتها جاء تصريح لوزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد رأت فيه أن كهرباء بلادها أفضل من مثيلتها في أوروبا ليثير سخرية واستهجانا واسعين.

سلطت حلقة (2023/8/4) من برنامج "فوق السلطة" الضوء على التصريح الذي قالت فيه وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد -خلال مداخلة تلفزيونية- إن وضع الكهرباء في بلادها أفضل مما هو عليه في أوروبا التي لديها مشكلة أكبر لعدم وجود مكيفات في المنازل على عكس مصر.

وكانت الحكومة المصرية قد بررت انقطاع الكهرباء بسبب وجود نقص كبير في الوقود والغاز، وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن مصر ستستورد ما قيمته 300 مليون دولار من المازوت للتغلب على انقطاع الكهرباء المتكرر.

وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري أعلنت الحكومة المصرية قطع التيار الكهربائي بشكل منتظم في محاولاتها للحد من الاستهلاك خلال موجة الحر، لكنها استثنت الأماكن السياحية من ذلك القطع المنتظم.

وبرر مدبولي ذلك بأن الأماكن السياحية مصدر دخل للعملة الصعبة، حيث تحاول مصر استغلال مصادر جلبها المختلفة، لتتخطى ما تمر به من أزمة في تدبير النقد الأجنبي، فضلا عن انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف وبلوغ معدل قياسي للتضخم.

وإضافة إلى ذلك تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– الأمم المتحدة تعلن بداية عصر الغليان

– انقلاب النيجر يهدد فرنسا بالعتمة

– بوتين سيوزع الخبز على فقراء أفريقيا

– عين الحلوة والواقع المر للفلسطينيين

– هل بدأت السويد والدانمارك بالتراجع؟

– اتهام خطير من صحيفة جزائرية للإمارات والمغرب

– في اليمن عز القبيلي بلاده ولو تجرع وباها.