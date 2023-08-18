فوق السلطة- طفل تركي يبكي بحرقة بعد علمه بوفاة النبي وبرلماني ينتقد تحية الإسلام

في حين انتقد برلماني تركي دعوة رئيس الشؤون الدينية ببلاده لإشاعة تحية “السلام عليكم” بدل “صباح الخير”، حظي مقطع فيديو لطفل تركي يبكي بحرقة بعد علمه بوفاة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بتفاعل واسع.

ورصدت حلقة (2023/8/18) من برنامج "فوق السلطة" مقطع فيديو حظي بانتشار واسع، يظهر فيه طفل تركي يبكي بحرقة وهو يخاطب والدته معبرا عن صدمته بعد أن علم للمرة الأولى من أحد دروس السيرة أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- قد توفي.

وقال الطفل "لم أكن أعلم من قبل بذلك.. أمي، لا تذكري لي الجنة؛ هذا يزيدني بكاء.. نعم أعرف أنه انتقل إلى رحمة الله، لكن لم أكن أعلم أنه توفي.. يا ربي".

وفي السياق، نقلت وكالة الأناضول عن مسؤولة في رئاسة الشؤون الدينية التركية أن 2.4 مليون طالب شاركوا في دورات القرآن الكريم الصيفية خلال العام الجاري.

في المقابل، رصد البرنامج انتقاد النائب التركي جمال إنجينورت دعوة رئاسة الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش إلى إشاعة تحية المسلمين "السلام عليكم"، بدل قول "صباح الخير".

وقال النائب -في كلمة له أمام البرلمان- إن "رئيسكم للشؤون الدينية يقول: لا تقولوا صباح الخير.. ماذا سنقول إذا؟.. لماذا أنتم منزعجون من هذه العبارة؟.. ما الذي يجب أن أقوله؟.. أنا لست عربيا.. أنا تركي ابن تركي".

وأثار انتقاد النائب التركي جدلا واسعا في الأوساط التركية، في حين تساءل نشطاء عما إذا كان يوافق على تغيير اسمه "جمال" كونه اسما عربيا.

وإضافة إلى ذلك، تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية: