فوق السلطة- ماكرون يتجاهل تزايد الغضب الحارق ببلاده ويرقص في حفل صاخب

لم تعكر الاحتجاجات والاضطرابات الحاصلة في فرنسا على خلفية مقتل مراهق برصاص الشرطة، صفو بال رئيسها إيمانويل ماكرون الذي شارك مع زوجته في حفل فني صاخب.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة الرئيس الفرنسي ماكرون رفقة زوجته بريجيت في حفل فني للمغني البريطاني إلتون جون، حيث تضمنت المشاهد تفاعلا راقصا لهما في الحفل الذي جاء متزامنا مع استمرار الاحتجاجات والاضطرابات في البلاد.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المقطع تم تصويره دون معرفة ماكرون، كما قام الأخير بالتقاط صور تذكارية مع جون وأفراد من فرقته، وهو الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسلطت حلقة (2023/7/7) من برنامج "فوق السلطة" الضوء على الاحتجاجات المستمرة في فرنسا وما رافقتها من أعمال شغب وحرق وفوضى، واجهتها السلطات الفرنسية بإجراءات عنيفة، ويرى مراقبون أنها تأتي في إطار ما هو معروف عن الشرطة الفرنسية من انتهاج أشد الأساليب مقارنة بسائر الدول الأوروبية.

والأسبوع الماضي، ألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 3500 شخص في أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ عام 2005، واندلعت شرارة الاضطرابات بعد قتل شرطي الشاب الفرنسي من أصل جزائري نائل مرزوقي (17 سنة) خلال عملية تدقيق مروري.

وامتدت الاضطرابات من المناطق الفقيرة في باريس إلى عشرات المناطق الأخرى، حيث كانت أعداد المحتجين تطغى أحيانا على عدد أفراد الشرطة، وأدى الحادث والاحتجاجات وأعمال الشغب التي رافقتها إلى إطلاق نقاش حاد بشأن دور العنصرية والهجرة والفقر في تقويض النظام العام.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، قيام أفراد الشرطة بممارسات عنيفة تجاه المتظاهرين، ومنها مقطع نشره برنامج "فوق السلطة"، لاعتداء الشرطة على فتى مصاب بمتلازمة داون، وهو ما علق عليه مراقبون بأن من يقوم بمثل هذه الممارسات المرفوضة تجاه المتظاهرين، لا يستغرب قتله لشاب على حاجز مروري.

وإضافة إلى ذلك، تناولت حلقة "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– جنين تحت العدوان وفوق العجز العربي عن لجم الاحتلال

– السويد تبيح مجددا الإساءة للقرآن الكريم ودعوات لمقاطعتها

– السويد تَهجر كنائسها والفاتيكان يتضامن مع المسلمين

– الفتى الضحية نائل فرنسي بكامل الحقوق وليس جالية جزائرية

– منع محجبة من دخول مسبح في لبنان في غياب تحركات حقوقية

– من يطرح الحج الافتراضي عبر تطبيق الزوم والميتافيرس؟