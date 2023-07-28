فوق السلطة- قيس سعيّد يلحن في القرآن ويزيد عدد بقرات سورة يوسف

أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد جدلا واسعا إثر خطئه في قراءة آية من سورة يوسف أثناء خطاب ألقاه في الاجتماع التقييمي لتحول النظم الغذائية في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في روما.

ورصدت حلقة (2023/7/28) من برنامج "فوق السلطة" الخطأ الذي وقع فيه سعيّد، والذي لم يكن بتغيير حرف أو حرفين، إنما تغيير كلمة كاملة، حيث جعل عدد البقرات التي رآها ملك مصر في المنام وذكرت في سورة يوسف، 9 بقرات بدل 7.

وتقول الآية 46 التي وردت في سورة يوسف "يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ".

وليست المرة الأولى التي يلحن بها سعيّد في قراءته آيات من القرآن الكريم، لكن المثير هذه المرة أنه كان يقرأ من ورقة ولم يكن يذكر الآية ارتجالا، وهو ما زاد من حدة الاستنكار والاستهجان.

جدير بالذكر أنه ومع تكرار خطأ الرئيس التونسي في تلاوة آيات القرآن، كان لافتا إتقانه إلقاء أبيات شعر لشاعر إيطالي باللغة الفرنسية، والتي ألقاها أمام مؤتمر روما الدولي للهجرة.

وإضافة إلى ذلك تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– من يضع حدا لتجاوزات السويد والدانمارك مع القرآن الكريم؟

– علي الصلابي يرد على إساءات نوري المالكي للصحابة الكرام

– قطع روسيا طريق القمح الأوكراني يهدد أسعار خبز الفقراء

– الكوكب يشتعل حَرا والجزائر تدفع ثمن حرائق الأحراج ضحايا

– اللغة الفرنسية مرفوضة في المغرب ولم تعد رسمية في مالي