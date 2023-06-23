فوق السلطة- أم أميركية تصرح باكية: أغروا ابنتي بتغيير جنسها فانتحرت أمام قطار

لم يقتصر الضرر الناجم عن هجمة النظم الاجتماعية الغربية على المسلمين وحدهم، إذ طال غيرهم أيضا، مثلما حدث مع أم أميركية مسيحية انتحرت ابنتها بسبب “ثقافة تغيير الجنس”.

وسلطت حلقة (2023/6/23) من برنامج "فوق السلطة" الضوء على قصة الأم الأميركية وتصريحاتها التي عبرت فيها عن مأساتها، إذ انتُزعت منها ابنتها بعد اتهام السلطات لها بعدم تقبل قرار ابنتها التحول إلى صبي، في حين تؤكد الأم أنه لم تكن لدى الابنة اضطرابات جنسية، بل كانت تعاني أمراضا عقلية.

وقالت السيدة، وهي تبكي، إن "ابنتي أُخذت من منزلي المحبوب، لأن ولاية كاليفورنيا تدعي أنني كنت مسيئة.. ابنتي لم تكن صبيا محاصرا في جسد فتاة، بل كانت لديها مشكلات في الصحة العقلية".

وأشارت إلى أنه تم أخذ ابنتها منها من دون موافقها وإعطاؤها هرمون "التستوستيرون" بدلا من علاجها، مضيفة أن "مجموعة المثليين والمتحولين جنسيا استغلوها (الابنة) لجمع المال لهم"، حسب تعبيرها.

وأنهت حديثها بأن ابنتها انتحرت برمي نفسها أمام القطار، وقالت "ابنتي قتلت بواسطة ثقافة تحديد الجنس".

وكان البيت الأبيض قد نظم حفلا استثنائيا لمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا منذ أيام، حيث أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن بتصريحات عبّر فيها عن دعمهم، خاصة الأطفال العابرين جنسيا.

وبعث بايدن -في كلمته خلال الحفل- برسائل تطمئن المثليين والمتحولين بشأن مستقبلهم وسلامتهم، وقال "أود أن أطمئنكم، خاصة الأطفال العابرين جنسيا (..)، أنتم محبوبون.. أنتم مسموعون.. أنتم مفهومون وتنتمون إلينا".

وفي السياق، رصدت حلقة "فوق السلطة" كذلك ما أثارته معلمة كندية من غضب في أوساط المسلمين الكنديين، بعد نشر تسجيل صوتي لها وهي توبخ طلابا مسلمين لرفضهم المشاركة في فعاليات لدعم المثلية.

وقالت المعلمة في حديثها للطلاب المسلمين: "إذا أردتم أن يحترمكم الناس بما أنتم عليه، وألا تتعرضوا للعنصرية بسبب دينكم أو لون بشرتكم أو أي أمر.. فعليكم احترام الأشخاص المختلفين عنكم"، مستنكرة "الأفكار الرافضة للمثلية"، حيث قالت "إذا كنتم تؤمنون بهذه الأفكار، فأنتم لا تنتمون لكندا".

وأثار هذا الأمر استياء واسعا لدى المسلمين، وهو ما دفع المجلس الوطني للمسلمين الكنديين لإصدار بيان اعتبروا فيه سلوك المعلمة "معاديا للإسلام".

وإضافة إلى ذلك، تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" المواضيع الآتية: