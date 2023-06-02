فوق السلطة- تصفيات مافيوية إسرائيلية بشوارع دبي وشرطتها تعتقل الجناة

ألقت شرطة دبي القبض على عدد ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية بعد ارتكابهم جريمة تصفية بحق شخص آخر من الجنسية ذاتها، وهو الأمر الذي حظي بمتابعة إعلامية واسعة وتفاعل من قبل أكاديمي سياسي بارز.

وسلطت حلقة (2023/6/2) من برنامج "فوق السلطة" الضوء على الحادثة التي أصدرت شرطة دبي بيانا بشأنها أعلنت فيه أن "قيادتها العامة" ألقت "القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من الجنسية ذاتها".

وحسب وسائل إعلام، فإن الخصومة بدأت في دولة الاحتلال، لكن تصفية الحساب كانت في مدينة دبي الإماراتية، والتي جرت من خلال قيام المعتدين وعددهم 8 بملاحقة المجني عليه في أحد شوارع المدينة ثم طعنه بسكين حتى الموت.

وبينما أوضحت تقارير إعلامية أن الجريمة تمت على خلفية خلاف بين عائلتين وأن هدفها "الثأر" أضفى الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله عليها بعدا مافيويا، مطالبا بعقوبات رادعة بحق من جرى اعتقالهم وإثبات التهمة بحقهم.

وكتب الأكاديمي عبر حسابه الموثق في تويتر "الإمارات بلد أمن وأمان ومحظوظة بأمن يقظ على مدار الساعة يُشعر المواطن والمقيم بالاطمئنان (..)، وآخر ما تحتاجه أن تصبح أرضا لتصفية حسابات ثأرية بين عائلات إسرائيلية مافيوية هي من بين أخطر وأعنف عصابات المافيا في العالم".

وإضافة إلى ذلك تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" الموضوعات التالية:

– أردوغان لولاية جديدة برئاسة الجمهورية التركية وليس بالخلافة الإسلامية.

– قتال وقتلى بين أفغانستان وإيران، فهل سقط تفاهم طالبان سليماني؟

– جثث عائمة على القبور في الجزائر بعد فيضانات نادرة بسبب الأمطار.

– قرض ربوي لإتمام فريضة الحج.. آخر بدع المصارف في مصر.

– شيرين عبد الوهاب: لو كنت أعلم أن الحر شديد لأتيت إليكم بالمايوه.

– بيع الخمور إجباري في زحلة والتعري في صيدا واجب وطني.

– بعد الحريري جنبلاط يعتزل العمل الحزبي، واعتزال بري وجعجع وباسيل مطلوب دوليا.