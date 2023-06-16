فوق السلطة- رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق: الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رفض التطبيع

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم، أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رفض الرضوخ لضغوط تعرضت لها بلاده بشأن قبول التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وسلطت حلقة (2023/6/16) من برنامج "فوق السلطة" الضوء على تصريح الغانم الذي أدلى به في مقابلة تلفزيونية، استذكر فيها محطة فاصلة واجه فيها الأمير الكويتي ضغطا لعقد اتفاقية مع إسرائيل، لكن طبعه غلب التطبيع واتخذ موقفا يشبه الوصيّة للعرب.

وقال الغانم ناقلا عن الأمير موقفه: "ناداني وكان ضايق خلقه، وقال لي: شوف يا ولدي، لقد بلغت من العمر عتيا، وأنا ما أبي أقابل ربي وأنا مصافح صهاينة".

ويوافق اليوم 16 يونيو/حزيران ذكرى مولد الشيخ الراحل صباح الأحمد، الذي ولد عام 1929، وكان الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، ورحل في 29 سبتمبر/أيلول 2020، فيما ظلت مبادئه ثابتة في الكويت حيال فلسطين ودعم شعبها.

وقاد الشيخ صباح بلاده في مرحلة مهمة من نهضتها، كما عرف بدوره البارز في إطفاء الفتن والحروب على المستوى القومي العربي، وكان صاحب شخصية مرموقة على المسرح الدولي.

وإضافة إلى موضوع الكويت، تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية: