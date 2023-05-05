فوق السلطة- سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح يشغل بعض العرب أكثر من انشغالهم بحرب السودان

نال حدث تعثر الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على خشبة المسرح خلال حفل غنائي قدرا واسعا من التفاعل عربيا، تجاوز صداه ما أحدثته حرب السودان، وكذلك خبر وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان.

سلطت حلقة (2023/5/5) من برنامج "فوق السلطة" الضوء على تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قائمة البحث بموقع "غوغل" (Google) في عدد من الدول العربية، في وقت تزامن فيه مع استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان، بعد 3 أشهر من إضرابه الاحتجاجي عن الطعام.

وتعرضت الفنانة شيرين لموقف محرج في أثناء إحيائها حفلا غنائيا على مسرح "كوكاكولا أرينا" بمدينة دبي، حيث تعثرت بمعدات الصوت الخاصة بالحفلة، لتسقط على خشبة المسرح، قبل أن يسارع نحوها عدد من أفراد الفرقة الموسيقية ويعاونوها على النهوض، وسط تصفيق تشجيعي من الجمهور.

ونال الحدث تفاعلا واسعا واهتماما ملحوظا فاق ما ناله السودان منذ سقوطه في براثن الحرب -الدائرة منذ أكثر من 3 أسابيع- بين الجيش وقوات الدعم السريع، حسبما رصده برنامج فوق السلطة، وهو الأمر الذي يدفع للتساؤل عن منطقية انتقاد موقف الغرب في إبدائه الاهتمام بحماية الصمغ السوداني أكثر من الاهتمام بمصير الشعب السوداني.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ولايات بالسودان -وفي مقدمتها العاصمة الخرطوم- اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ويتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها، في حين تجاوز عدد ضحاياها من المدنيين 470 قتيلا و2454 مصابا.

وإضافة إلى ذلك، تناولت حلقة "فوق السلطة" الموضوعات الآتية:

– روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين، وكييف تنفي علاقتها بالهجوم على الكرملين.

– ترامب يبشر بالحرب العالمية الثالثة، وإيران على بعد أيام من القنبلة النووية.

– الغراب يواري علم إسرائيل، بعدما عجز العرب أن يكونوا مثل هذا الغراب.

– وزير الداخلية الهندي يعد الناخبين الهندوس بحرمان المسلمين من العمل والتعليم.

– متطرفون إيزيديون يحرقون مسجدا في سنجار ويطردون المسلمين من بيوتهم.

– مساجين سوريون في لبنان معارضون لدمشق ومهددون بالترحيل إليها.

– شيخ يقنع زوجته بخلع الحجاب، وشرطة ألمانيا تصادر طفلا مسلما من دون إيضاحات.

– بين قاتل زوجته وكتاب فرانكشتاين، الجن في تونس يلعبون ويمرحون.