فوق السلطة- زعيم شيعي يحمّل الموساد مسؤولية اغتيال الإمام علي

عاد الزعيم الشيعي العراقي قيس الخزعلي لإثارة الجدل عبر تصريحات جديدة اتهم فيها جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية اغتيال رابع الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وأوردت حلقة (2023/5/19) من برنامج "فوق السلطة" مقطع فيديو لقيس الخزعلي أمين عام "عصائب أهل الحق" العراقية المعروفة بولائها لإيران قال فيه "إن الجهة التي قتلت الإمام علي قطعا ويقينا كانت تعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي في ذلك الوقت".

وأضاف الخزعلي -خلال تقديمه أحد دروسه الدورية لمريديه- أن ذلك تم "من خلال تجنيد (الموساد) عبد الشيطان بن ملجم (عبد الرحمن بن ملجم)، وحاشا الإمام علي أن يكون اغتياله بسبب قضايا جنائية أو شخصية".

وكان الخزعلي قد أثار جدلا واسعا كذلك بتصريح أدلى به في أبريل/نيسان الماضي خلال خطبة عيد الفطر -والذي رصده حينها برنامج "فوق السلطة"- جاء فيه أن تحليل الحمض النووي "دي إن إيه" (DNA) للرئيس العراقي الراحل صدام حسين أظهر أنه ينحدر من أصول هندية، وذلك في سياق تشكيكه في أصوله العربية.

يذكر أن الإمام علي بن أبي طالب استشهد عام 40 هجري (660-661 ميلادي) أي قبل أكثر من 1400 عام، فيما أعلن عن تأسيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" رسميا عام 1949، أي قبل نحو 74 عاما.

وإضافة إلى ذلك تناولت حلقة "فوق السلطة" الموضوعات التالية:

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