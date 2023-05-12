فوق السلطة- هل السودان أكثر أمنا من الولايات المتحدة؟

رغم ما يعانيه من اقتتال بين فرقاء الوطن الواحد، فإن السودان يعد -بنظر البعض- أكثر أمنا من الولايات المتحدة، التي يتزايد فيها ضحايا عمليات إطلاق النار في أماكن مختلفة، والتي بلغت حدا غير مسبوق.

فقد أعاد حادث إطلاق النار الأخير الذي وقع في ولاية تكساس وراح ضحيته 8 قتلى، التذكير بالأعداد المتزايدة لضحايا عمليات إطلاق النار في أميركا، والتي تستهدف المدارس والمراكز التجارية وغيرهما من الأماكن.

ومنذ أيام، قالت الشرطة الأميركية إن مسلحا قتل 8 أشخاص بالرصاص وأصاب ما لا يقل عن 7 آخرين أمام مركز تجاري بمدينة ألِن في ولاية تكساس، مشيرة إلى أن الجاني الذي تصرف بمفرده قد قُتل على يد شرطي.

ونقلت حلقة (2023/5/12) من برنامج "فوق السلطة" لقطات تلفزيونية أظهرت العديد من الأشخاص وهم يخرجون من المركز التجاري عقب إطلاق النار، رافعين أياديهم وسط العشرات من رجال الشرطة.

ويأتي الحادث ضمن سلسلة غير مسبوقة من عمليات إطلاق النار والقتل الجماعي في الولايات المتحدة، والتي باتت شائعة حيث بلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 حادثة على الأقل خلال العام الجاري، مما يفوق حصيلة مثل هذه الفترة في السنوات الماضية منذ عام 2016.

وبحسب منظّمة غان فايولنس أركايف، فقد قتل خلال العام الماضي أكثر من 18 ألفا و500 شخص في حوادث القتل الجماعي في أميركا، في حين رصدت 10 آلاف و800 حالة انتحار خلال العام نفسه.

وبحسب ما ورد في برنامج "فوق السلطة"، فقد نصح البعض بعدم السفر إلى الولايات المتحدة، معتبرين أن السودان رغم ما يعانيه من أجواء حرب فهو أكثر أمنا، حيث من الممكن معرفة أماكن الاشتباكات وتجنبها، في حين أنه لا يمكن في أميركا معرفة موعد ومكان إطلاق النار المقبل.

يذكر أن المعارك في السودان تسببت منذ اندلاعها في مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف وعرقلة إمدادات المساعدات وفرار 100 ألف لاجئ إلى خارج البلاد.

وإضافة إلى ذلك، تناولت حلقة "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– دمشق تعود إلى الحضن العربي المتجمد من المحيط إلى الخليج.

– الرئيس الإيراني في دمشق.. اتفاقيات اقتصادية وزيارات دينية.

– تنصيب كنسي مسيحي لملك بريطانيا لا ينفصل فيه الدين عن السياسة.

– دير شبيغل الألمانية تكسر الهلال عشية انتخابات تركيا المفتوحة على كل الاحتمالات.

– اعتراضات على حفلة مدرسية في الكويت تكريما للطالبات المحجبات.

– هل منع مرافقو رئيس وزراء الهند أطفال فقراء كارناتاكا من لمسه؟

– توتال الفرنسية ترفع نسبة السرطان في اليمن، وتدمر الثروة الزراعية.

– سكير يقتحم عاريا مسجدا في المغرب، وطبيب يتحول إلى عامل تنظيفات في السعودية.