فوق السلطة – مؤدبة إفطار إماراتية بتل أبيب ومتحدث الجيش الإسرائيلي يقدم مواعظ قرآنية

رصد برنامج “فوق السلطة” اقتحام قوات إسرائيلية المسجد الأقصى واعتداءها العنيف على معتكفيه واعتقال المئات منهم، إضافة إلى إقامة السفير الإماراتي في تل أبيب مأدبة إفطار حضرها مسؤولون ونواب إسرائيليون.

رصد برنامج "فوق السلطة" اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، واعتداءها العنيف على المعتكفين فيه واعتقال المئات منهم، إضافة إلى إقامة السفير الإماراتي في تل أبيب مأدبة إفطار حضرها مسؤولون ونواب إسرائيليون، تقديم المتحدث باسم جيش الاحتلال مواعظ ونصائح قرآنية.

وتضمنت حلقة البرنامج (2023/4/7) مقطع فيديو يظهر اقتحام قوات إسرائيلية المسجد الأقصى بأحذيتها وهي تضرب المعتكفين -وبينهم نساء- ضربا مبرحا، في وقت تتعالى فيه تكبيرات واستغاثات المصلين والمعتكفين.

كما أظهرت تكبيل رجال واعتقالهم وإجبار المصلين على الخروج من المسجد، في حين نقلت تقارير إعلامية اقتحام مستوطنين باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب إخراج المصلين، وكانت جماعات يهودية متطرفة قد دعت إلى اقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي.

كما رصدت حلقة البرنامج إقامة سفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة مأدبة إفطار في منزله بتل أبيب، شارك فيها عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيست.

وتأتي المأدبة، التي شارك فيها سفراء دول عربية وأجنبية وأعضاء بالسلك الدبلوماسي، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وما يرتكبه الاحتلال بحقهم في القدس والمسجد الأقصى والمناطق المحتلة الأخرى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن محمد آل خاجة رحّب بالحضور وتبادل معهم التهنئة بالشهر الفضيل، مؤكّدا على "نهج دولة الإمارات الراسخ الداعي إلى نشر ثقافة التسامح والأخوة الإنسانية وتعزيز التعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب".

وتضمنت الحلقة كذلك رصد مقطع فيديو يقدم خلاله المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مواعظ ونصائح رمضانية إلى "الحاقدين والمفترين والظالمين" تضمنت آيات من القرآن الكريم.

وإضافة إلى ذلك، تناولت حلقة "قوق السلطة" المواضيع التالية:

– دونالد ترامب أول رئيس أميركي يُساق إلى المحاكم بتهم جنائية.

– الجيش العراقي يعتقل مسلّحين يحملون بطاقات الحشد الشعبي وأعلام (تنظيم الدول الإسلامية) داعش ومتفجرات.

– موسكو تتهم واشنطن وبطريركية القسطنطينية بإقحام الدين في حرب أوكرانيا.

– رئيس حزب فرنسي يصف إيمانويل ماكرون بالكلب المطيع للأميركيين.

– وكالة إيطالية تؤكد ومعارضون طبعوا نعوة وسعيّد ينفي.. هل أصيب رئيس تونس بنوبة قلبية؟

– اعتراض متطرف يميني لبناني على تكريم وزير الثقافة لشيرين أبو عاقلة.

تقديم: نزيه الأحدب