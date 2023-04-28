فوق السلطة- منافس أردوغان في الانتخابات يكسر أحد "محرمات" تركيا بإعلانه: أنا علَوي

أثار فيديو نشره كمال كليجدار أوغلو، زعيم المعارضة ومرشح الانتخابات الرئاسية في تركيا والذي أكد فيه انتماءه الطائفي بقوله: “أنا علوي” تفاعلا واسعا، إذ تجاوز عدد مشاهداته 113 مليونا خلال نحو أسبوع.

ورصدت حلقة (2023/4/28) من برنامج "فوق السلطة" تصريح كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري ومرشح تحالف الطاولة السداسية، وما أثاره من ردود فعل، وكيف تناولته وسائل الإعلام التركية، حيث اعتبرته بعضها كسرا لأحد محرمات تركيا العلمانية التي أرساها مؤسس الدولة، مصطفى كمال أتاتورك.

وتدين الغالبية العظمى من الشعب التركي بالإسلام على المذهب الحنفي (أحد مذاهب أهل السنة)، إلا أن الدستور الذي أشرف على وضعه وتعديلاته اللاحقة، "أتاتورك" بعد انهيار الدولة العثمانية، ينص على منع تشكيل أي حزب سياسي يعلن تمثيله لأي شكل من أشكال المعتقد الديني، لكنه لم يحظر أي انتماء ديني شخصي للسياسيين.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره كليجدار أوغلو عبر حسابه الموثق في تويتر، قال المرشح الرئاسي: "أبنائي الأحباء الذين سيصوّتون لأول مرة.. أنا علوي تربيت على الإيمان بالله وبمحمد وعلي، وأنا مسلم صادق..".

واعتبر عدد من الصحف التركية، ما قام به كليجدار أوغلو كسرا لأحد محرمات تركيا العلمانية الأتاتوركية عبر إعلانه عن انتمائه الديني، والذي حوى عبارات حملت اتهامات ضمنية لعهد الرئيس الحالي ومنافسه في انتخابات الرئاسة، رجب طيب أردوغان، بأنه "تمييزي".

ومعلقا على ذلك، اعتبر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إعلان كليجدار أوغلو عن طائفته الدينية، محاولة منه لتقديم نفسه كضحية، مضيفا في حديث جماهيري "ألا يعرف أنه قبل أردوغان لم يكن أحد ليجرؤ على قول أنا علوي في تركيا، أما الآن فالكل يعبر عن نفسه بكل حرية".

وفي السياق، رصدت حلقة البرنامج تصريحات لرئيس حزب تركيا المستقلة، حسين باش، أراد من خلالها انتقاد الرئيس التركي أردوغان، وإظهار موقف معارضة حادة منه في الانتخابات المقبلة، إلا أنه حمل إهانة لجميع منافسيه، عندما قال: سنصوّت لمنافس أردوغان حتى لو كان نعال مرحاض.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري داخل تركيا يوم 14 مايو/أيار المقبل. وقد انطلقت أمس الخميس عملية التصويت للأتراك المقيمين في الخارج وفي المعابر الحدودية والمطارات، والتي تستمر حتى 9 مايو/أيار المقبل.

وبحسب استطلاعات الرأي، يتوقع أن تشهد انتخابات الرئاسة التركية تنافسا حادا، ولا سيما بين الرئيس أردوغان وأبرز منافسيه كليجدار أوغلو.

ويحق لأكثر من 64 مليون تركي المشاركة في الاقتراع، وفق اللجنة العليا للانتخابات التركية.

وإضافة إلى ذلك، تناولت حلقة "فوق السلطة" المواضيع التالية:

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