فوق السلطة- بسبب حديثه عن تحوّل "استبدادي" في تونس.. بابا الفاتيكان إخواني بنظر والي صفاقس السابق

في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها تونس والتي تجددت فصولها مع اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يثير والي تونسي سابق جدلا في الساحة بحديثه عن علاقة بابا الفاتيكان بجماعة الإخوان المسلمين.

ورصدت حلقة (2023/4/21) من برنامج "فوق السلطة" تصريحات تلفزيونية لوالي صفاقس السابق فاخر الفخفاخ، أكد فيها أن بابا الفاتيكان فرانشيسكو، "إخوانجي" (ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين)، على خلفية حديثه عن اختيار النظام التونسي "تحولا استبداديا".

وكان البابا فرانشيسكو قال في عظة له خلال قداس عيد الفصح، إن تونس تواجه "تحولا استبداديا" اختاره النظام، ما دفع الشباب التونسي إلى الهجرة إلى أوروبا، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، حاثا الشباب في تونس على عدم فقدان الأمل، وبناء مستقبل يسوده السلام والأخوّة.

وفي حلقة تلفزيونية رصدتها حلقة برنامج "فوق السلطة"، قال الفخاخ، إنه ليست تونس فقط التي بها "إخوانجية.. فحتى الآخرين عندهم إخوانجية"، وذلك في إطار تعليقه على حديث بابا الفاتيكان.

وأضاف بعد توضيح من المذيع لحديث البابا "هذا من التقارير التي يقرؤها من جماعتهم الإخوانجية تبعهم"، فيما أكد ضيف آخر للبرنامج أن هناك لوبيا ضد البلاد "منا فينا" هو من أعد الورقة التي قرأها البابا في عظته وتضمنت انتقادا للوضع السياسي في تونس.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها تونس والتي على ضوئها أوقفت قوات أمن تونسية الغنوشي بعد مداهمة منزله وقت الإفطار مساء الاثنين الماضي، حيث وجهت إليه اتهامات بإطلاق تصريحات تحريضية، كما أغلقت السلطات مقرات حزب النهضة وجبهة الخلاص التونسية، ومنعت الاجتماعات فيها.

ونقل برنامج "فوق السلطة" حديثا لسمية راشد، نجلة الغنوشي، قالت فيه إن والدها طلب استخدام دورة المياه، فرفضوا طلبه ثم اشترطوا أن يبقي الباب مفتوحا، فرفض هذه المعاملة المهينة، وتساءلت مستنكرة: "ما البطولة في اقتياد ثمانيني وهو صائم ليلة 27 من رمضان وحرمانه من استخدام دورة المياه".

كما أمر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، أمس الخميس، بإيداع رئيس حركة النهضة الغنوشي، السجن على ذمة التحقيق.

وإضافة إلى ذلك، تناولت حلقة "فوق السلطة" المواضيع التالية:

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