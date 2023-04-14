فوق السلطة – قساوسة يعتدون على 600 طفل.. عاصفة قضائية تهز رجال الكنيسة الكاثوليكية في أميركا

أثار تقرير كشفه أنتوني براون المدعي العام بولاية ميريلاند الأميركية عاصفة في وجه رجال دين متهمين باغتصاب الأطفال، والذي أظهر تفاصيل صادمة تتعلق بانتهاكات ارتكبت في أول أبرشية كاثوليكية تأسست بأميركا.

وتناولت حلقة (2023/4/14) من برنامج "فوق السلطة" تفاصيل ذلك التقرير والذي صدر عن مكتب المدعي العام بعد نحو 5 سنوات من التحقيق الذي تضمن شهادات ضحايا واعترافات قساوسة ومساعديهم ومدرسين بجرائمهم.

وتلقى مكتب المدعي العام في إطار التحقيق مئات الآلاف من الوثائق والمستندات، تشمل سجلات موظفين وفواتير نقل وتقارير علاج، في أبرشية بالتيمور، وهي أول أبرشية كاثوليكية تأسست في أميركا.

وكشف التقرير تعذيب واغتصاب أكثر من 600 طفل على يد نحو 165 من رجال الكنيسة، على مدى 6 عقود، في حين شملت قائمة المعتدين قساوسة وأكليريكيين وشمامسة ومدرسين وغيرهم من العاملين في الكنيسة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى اعتراف أحد الشمامسة باغتصاب أكثر من 100 طفل، في حين اعترف كاهن بتقييد الأولاد بالسلاسل لتعذيبهم، كما اعترف قسيس بالاعتداء على 20 طالبا بمدرسة للصبيان.

ووفق المدعي العام، فقد تستر الهيكل الهرمي للكنيسة طويلا على الاعتداءات؛ وهو ما أطال عملية التحقيق.

وقال براون "نأمل أن يؤدي فضح الأبرشية إلى أقصى حد ممكن من تحقيق المساءلة وربما يدفع ذلك ضحايا اعتداءات الكنائس الأخرى إلى التقدم بالشكاوى القانونية".

في حين قال "كارت روبريشت" -وهو أحد الناجين- إنه في عام 1979 تعرض لاعتداء وحشي من قبل الأب "جوزيف ميغافرين"، وهو لا يزال على قيد الحياة.

وإضافة إلى ذلك، تناولت حلقة "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– هل يتسول ماكرون أمن أوروبا الغربية عند سور الصين العظيم؟

– الحكومة الهندية تحذف تاريخ المسلمين وزعيم هندوسي يدعو إلى احتلال مكة.

– محاولة اغتيال إمام مسجد في نيوجيرسي على يد تركي كردي.

– عاصفة قضائية تهز رجال الكنيسة الكاثوليكية المتحرشين في أميركا.

– الدالاي لاما يتحرش بطفل أمام أهله والكاميرات ثم يعتذر.

– المذهب المغامسي الجديد وهيئة كبار العلماء في السعودية ترد.

– قاضٍ مغربي تأخذه الرأفة بـ3 شبان اغتصبوا طفلة حملت منهم.