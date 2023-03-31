فوق السلطة- الإمارات تعفو عن إسرائيلية محكومة بالإعدام بمناسبة رمضان.. والبحرين توثق علاقاتها بتل أبيب

رصد برنامج “فوق السلطة” إنهاء أحد الملفات العالقة بين الإمارات وإسرائيل، وذلك بإصدار أبو ظبي عفوا عن سيدة إسرائيلية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، كان قد حكم عليها بالإعدام بعد إدانتها بتهريب مخدرات.

وتناولت حلقة (2023/3/31) من البرنامج، إفراج السلطات الإماراتية عن السيدة فداء كيوان، وهي من مدينة حيفا، والتي كان قد حكم عليها بالإعدام في أبريل/نيسان 2021، بعد أن اعتقلت قبلها بأيام وبحوزتها نصف كيلوغرام من الكوكايين.

وبعد نحو عام من الإدانة، أسقطت الإمارات حكم الإعدام إلا أنها ظلت قيد الاعتقال، فيما صدر قرار العفو مع دخول شهر رمضان المبارك هذا العام، في أعقاب توجه الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوغ" بطلب لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

كما رصدت الحلقة مواصلة البحرين تعزيز علاقاتها مع إسرائيل، في الوقت الذي تتابعت فيه إدانات دول عربية ومنها الإمارات لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" التي تنكر فيها لحق وجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم أجزاء من الأردن.

وأبرزت الحلقة وصول وفد من رجال الأعمال العرب الإسرائيليين إلى البحرين، في استمرار مساعي تعزيز علاقات الجانبين، ونقلت تصريحات أحدهم والذي أبدى سعادته بالأجواء التي شهدها، مقدما شكره لرئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو.

وإضافة إلى هذين الموضوعين، تناولت حلقة "قوق السلطة" المواضيع التالية:

– سفير إسرائيل يعود إلى المغرب وسفير الجزائر يعود إلى فرنسا

– هل ينهي نتنياهو دولة الاحتلال؟.. الرئيس الإسرائيلي لا يستبعد

– توقيتان في لبنان واحد للمسلمين وآخر للمسيحيين وباسيل: لن نمشي على توقيت المتخلفين

– السيسي يفتتح مسجد مصر الكبير، وخالد الجندي: بناء مصنع أفضل من بناء 20 ألف مسجد

– صحيفة لوبوان: ماكرون عاجز ومتقاعد في سن الخامسة والأربعين

– محمد عبده يدلكم على الطريقة التي تتأكدون بها ما إذا كنتم تتقون الله!