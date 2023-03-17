فوق السلطة– الهندوس يحيون مهرجان الألوان بترهيب ونزع حجاب مسلمات ويمارسون طقوسهم بحرية في البحرين والإمارات

بينما شهد مهرجان عيد الألوان الهندوسي المعروف باسم “هولي” اعتداءات على فتيات مسلمات في الهند، احتفلت الجالية الهندية في دولتي الإمارات والبحرين بإحياء طقوسه دون أي مضايقات.

وتأتي المناسبة السنوية هذا العام في ظل حكم حزب الشعب الهندي الحاكم (بهاراتيا جاناتا) الهندوسي المتشدد، وسط اعتداءات على الفتيات المسلمات في شوارع الهند، عبر ممارسات مختلفة، باتت تظهر على السطح بين الفينة والأخرى.

ورصدت حلقة (2023/3/17) من برنامج "فوق السلطة" أشكالا من هذه الاعتداءات والتي تمثلت في ملاحقة الفتيات في الشوارع وترهيبهن وإهانتهن، ونزع حجاب عدد منهن، إضافة إلى رشهن بالأصبغة الملونة، والذي يعد أحد طقوس الاحتفال المعتادة في المهرجان.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، قيام متطرفين هندوس بهذه الممارسات أمام مرأى من رجال الشرطة الهندية دون تدخل رغم استنجاد عدد من الفتيات بهم.

في مقابل ذلك وبالتزامن معه، أقام العشرات من أبناء الجالية الهندية في دولتي الإمارات والبحرين، طقوس المهرجان في حرية كاملة دون أي تضييق أو تدخل، ولم تشهد تلك الاحتفالات أي شكاوى أو تدخل من قبل سلطات البلدين.

وعيد الألوان، هو مهرجان هندوسي، يتم الاحتفال به في الهند ونيبال وبنغلاديش، إضافة إلى جاليات تلك البلاد في العديد من البلدان، ويُعرف أيضا باسم مهرجان الحب، ويحتفل به كعيد لدخول فصل الربيع، وضمن فعالياته تبادل صبغ الألوان بين المشاركين فيه.

ويعد المهرجان واحدًا من أكبر الاحتفالات شعبية في الهند، حيث تروج له السلطات بشكل واسع، كما تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات التي تشجع على المشاركة فيه.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر إعلامية هندية بمقتل مواطن هندي مسلم بعد الاعتداء عليه من قبل متطرفين هندوس شمال شرق الهند، بدعوى محاولته الاتجار بـ"لحوم غير قانونية" (الأبقار).

وإضافة إلى هذا الموضوع، تناولت حلقة "قوق السلطة" المواضيع التالية:

– تصالحت السعودية وإيران فهل تُصفَّد شياطين الفتنة؟

– مجزرة في كنيسة لشهود يهوه بألمانيا والقاتل مختل اسمه فيليب.

– غوتيريش: عدالة القرآن سبقت قوانين الأمم المتحدة بقرون.

– هل يوجد إخوان في تركيا؟ حزب أربكان ينتقم من أردوغان.

– قيس سعيّد رجل الحَل الأول في تونس والعالم العربي.

– لحوم الحمير تعبر الحدود العربية وتصل إلى موائد الجزائريين.

– دمرت عائلتين بالسحر ثم تسأل عن حُرمة قرض رِبوي لتمويل الساحر!