فوق السلطةـ 5 ملايين أسرة مصرية تعيش بنصف دولار يوميا ومستشار رئاسي: الفقراء أسعد من الأغنياء

في الوقت الذي طالب برلماني مصري بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام البرلمان لمساءلته عن أداء حكومته تجاه الأزمة الاقتصادية وتدهور أوضاع المواطنين المعيشية، كان الأخير يرى الأمر بصورة مغايرة.

فقد اعتبر رئيس الوزراء المصري أن الشكوى من حكومته مردها لكثرة إنجازاتها وسرعتها في تنفيذ مشروعاتها.

ورصدت حلقة (2023/3/10) من برنامج "فوق السلطة" تفاعلات سياسيين وإعلاميين، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ومنها ما تحدث عنه النائب ضياء الدين داود عن حصول نحو 5 ملايين أسرة على معاش شهري يبلغ 450 جنيها، والذي يساوي نحو 15 دولارا (50 سنتا يوميا).

وشدد داود في مطالبته لرئيس الحكومة الحضور أمام البرلمان ومساءلته حول الأمر، مضيفا في سخرية "عايزين نعلم المصريين أن 50 سنتا زيادة، وإنه يقدر يعيش بيها يومه".

ولفت إلى أن "كيلو اللحمة تجاوز 250 جنيها وأصبح بـ 300 جنيه، يعنى كيلو وربع لحمة يعادل قيمة المعاش الذي تعطيه الحكومة للأسرة" مطالبا في نهاية كلمته بتغيير وزاري.

لكن مدبولي كان له تقدير آخر للمشهد، حيث اعتبر في تصريحات أدلى بها خلال افتتاحه أحد المشاريع بمحافظة المنيا (جنوبي القاهرة) أن الشكوى من حكومته دافعه كثرة إنجازاتها، وحجم المشاريع التي تعمل عليها في البلاد، لافتا إلى أنهم طالبوها بالتريث وعدم التعجل في ذلك.

كما رصدت الحلقة حديثا إعلاميا أدلى به أحمد عكاشة، المستشار الرئاسي وأستاذ الطب النفسي، والذي رأى فيه أن الفقراء أكثر سعادة من الأغنياء، حيث ليس هناك ما يقلقهم أو يشغل بالهم.

أما الداعية خالد الجندي، فوجد في الفقر مدعاة للفخر -فحسب مقطع فيديو له- فإنه كلما ازداد الإنسان فقرا ازداد فخرا، مرجعا هذا الشعور إلى أن أيام الفقر مرت دون أن تجرح قلب صاحبها، أو تحطم نفسه وتمس كرامته.

أصابع خفية

وفي الوقت الذي أرجعت فيه النائبة فريدة النقاش غلاء الأسعار لـ "أصابع خفية إخوانية وسلفية" ذهب وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة للمطالبة بفرض نسبة إجبارية من الدخل على المصريين المقيمين بالخارج، معتبرا أنها حق لدولتهم التي "ربتهم وعلمتهم".

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:

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