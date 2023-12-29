فوق السلطةــ مؤرخ يهودي: إسرائيل ستنتهي خلال عقد أو ثلاثة على الأكثر

تتواصل تنبؤات مؤرخين وحاخامات يهود بـ”زوال دولة إسرائيل” بسبب عنصريتها وإجرامها الذي وصل ذروته في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، والتي خلفت آلاف الشهداء الفلسطينيين والجرحى والمفقودين.

ويعد المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه من الشخصيات التي تنتقد الرواية الإسرائيلية حول الصراع مع الفلسطينيين، وهو الذي يتوقع "نهاية قريبة" لإسرائيل في فترة تتراوح ما بين 10 إلى 30 عاما.

ونقل عن بابيه قوله: " أنا متأكد أن الصهيونية ستنتهي.. أعتقد ذلك حقا وبوضوح"، وأضاف أنه مؤرخ يعرف أن بداية النهاية يمكن أن تكون عقدا أو عقدين أو 3 عقود، مؤكدا أنه إنسان لا يريد أن ينتظرلمدة 30 عاما قائلا " آمل أن تكون فترة أقصر جدا".

وكان بابيه كتب مقالا لموقع "وقائع فلسطين" في الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال فيه: "على المرء أن يشعر بالخوف من سياسات إسرائيل الاستعمارية ضد الفلسطينيين حتى إذا كان مواطنا يهوديا في إسرائيل".

وبشأن الحرب على غزة، قال المؤرخ الإسرائيلي -في لقاء سابق مع الجزيرة- إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يخرج من هذه الحرب أضعف مما كان عليه، مشيرا إلى قلقه تجاه المجتمع الإسرائيلي اليهودي غير المستعد لتغيير موقفه تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني.

كما توقع حاخام يهودي أوروبي يدعى الحنان بيك أن تزول دولة إسرائيل، لأنها "متمردة على الله".

ومن منطلقه الديني، يقول هذا الحاخام "إن الله أرسل الشعب اليهودي إلى المنفى، والخروج من المنفى والتمرد على الله يعني أنهم لن ينجحوا.. دعوانا لله أن تزول إسرائيل".

وتناولت حلقة (2023/12/29) من برنامج "فوق السلطة" أيضا المواضيع التالية:

_ جنود لواء غولاني يحتفلون بسحبهم من أرض المعركة

_ أسيرة مفرج عنها: الفلسطينيون لا ينكسرون، سيعودون

_ جندي عائد من الحرب يتبول لاإراديا ويكاد يقتل زوجته

_ وزيرة المرأة الإسرائيلية تريد رؤية غزة محاطة بالجثث

_ القطاع في قلب المجاعة ومجلس الأمن مجلس الأمنيات

_ ميلاد المسيح عليه السلام يغيب احتفالُه عن مهد الميلاد.