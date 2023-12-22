فوق السلطة – ضابط إسرائيلي: جنازة عسكرية كل 5 دقائق

اعترف ضابط بالجيش الإسرائيلي يدعى آشيل إيريز بأن جنازة عسكرية تقام كل خمس دقائق، وبحساب الساعة فإن 12 قتيلا إسرائيليا يشيعون إلى مثواهم الأخير في المقابر اليهودية أو في المقابر الدرزية.

وقال الضابط الإسرائيلي أمام مدرسة دينية "إن شعب إسرائيل في وقت محنة.. لم يكن بمثل هذه المحنة منذ المحرقة"، وأضاف "أصدقائي لدينا أكثر من 1300 قتيل، وكل 5 دقائق هناك جنازة، وعلى كل واحد منكم أن يذهب إلى جنازتين في الأسبوع".

وسارع حاخام وأحد طلاب "الحريديم" إلى إنزال الضابط من على المنبر عندما بدأ بالإفصاح أمام الكاميرا عن أعداد القتلى الإسرائيليين الذين يسقطون في معارك قطاع غزة.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شرسة في القطاع، وخاصة في حي الشجاعية الذي تحوّل إلى كابوس يلاحق جنود لواء غولاني الإسرائيلي.

ويقول مراقبون إن المقاومة الفلسطينية تقدم خدمة لليائسين من جيش الاحتلال، ويقول العرض "توجّه فورا إلى حي الشجاعية في غزة، وحتما ستموت كما حل بمجموعة من لواء غولاني".

وفي المقابل، يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المقاومة الفلسطينية فقدت قوتها العسكرية ولم تتمكن حتى من قلي بيضة، لترد عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقول "لا وقت لقلي البيض.. مقاومونا منشغلون بشواء الميركافا".

كما تناولت حلقة (2023/12/22) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– كتائب القسّام لا تقلي البيض بل تشوي الميركافا.

– مستشرق يهودي: نقاتل للدنيا ويقاتلون لأجل الله.

– حاخام بارز يطالب بضم سيناء والنيل لإسرائيل.

– خبير عسكري فرنسي: طوفان الأقصى بداية النهاية.

– جيش الاحتلال المذعور في غزة يعدم أسراه ميدانيا.

– الفاتيكان يصف قتل إسرائيل مسيحيتَين في غزة بالإرهاب.

– حمَلة بطاقات "في آي بي" الإسرائيلية يريدون مقاضاة شهداء فلسطين.

– سامر أبو دقة شهيدا والصورة لا تغيب.