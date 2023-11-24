فوق السلطة- نخبة القسام لم تقاتل بعد وستصنع المفاجآت

كشف عميد تونسي أن قوات النخبة التابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لم تدخل المعركة بعد، وأنها تحضر لمفاجآت خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

كشف عميد تونسي أن قوات النخبة التابعة لـكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لم تدخل المعركة بعد، وأنها تحضر لمفاجآت خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال المحلل العسكري العميد المتقاعد توفيق ديدي إنه مع التفاوت الكبير في ميزان القوة كان يفترض أن ينهي جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه العدوانية على غزة خلال 3 أيام فقط، لكن المقاومة تفوقت على هذا الجيش.

وأضاف أن هناك 10 آلاف من نخبة القسام لم تُقحم في المعركة إلى حد الآن، وأن الذي خاض المعارك مع جيش الاحتلال هي زمر صغيرة تمارس نوعا من حرب الاستنزاف على العدو الإسرائيلي، حيث تقوم بضربه وتدميره ثم تختفي، وقال إن رجال المقاومة يقاتلون كالأشباح.

وشدد العميد التونسي -في تصريح لوسائل إعلام تونسية- على ضرورة أن يسمع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نخبة القسام لم تدخل المعركة وستصنع المفاجآت في الميدان.

وأثنى على رجال المقاومة الفلسطينية في غزة، مؤكدا أنهم يتمتعون بالرجولة والروح القتالية، بالإضافة إلى أنهم مدربون تدريبا جيدا، بدليل أن المقاوم يذهب مترجلا ويفجر دبابة جيش الاحتلال.

وقال إن المقاتلين الفلسطينيين يذكرونه بمقاتلي الفيتنام الذين كانوا يقتلون لهم 100 فيخرجون لهم ألفا، وعندما يقتلون لهم ألفا يخرجون لهم 10 آلاف.

يذكر أن تصريح العميد التونسي صدر قبل اتفاق الهدنة المؤقتة الموقع بين إسرائيل وحركة حماس والذي بدأ سريانه اليوم الجمعة.

وتناولت حلقة (2023/11/24) من برنامج "فوق السلطة" أيضا المواضيع التالية:

– دبلوماسي إسرائيلي: حماس حركة مقاومة لا يستطيع الجيش إنهاءها.

– الإعلام الغربي يراجع شهاداته حول محرقة غزة ويُغيّر بعضها.

– أدرعي وكوهين أسيران في محبس سردية التزوير المفضوح.

– الحوثيون يقتادون سفينة يملكها إسرائيلي، وحزب الله يدمر ثكنةً للاحتلال.

– هآرتس تفجر المفاجأة.. مروحية إسرائيلية هي التي قصفت حفلة غلاف غزة.

– شيخ يدعو المقاومة الفلسطينية إلى ترك الجهاد والاشتغال بالسُنن.

– وزير الصحة المصري: قرار إدخال جرحى غزة إلى مستشفياتنا ليس بيدنا.