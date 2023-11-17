فوق السلطة – أبو عبيدة سيد الرجال في الإعلام التونسي والأعراس المصرية

أسر أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قلوب الملايين بالوطن العربي، وتحوّل إلى أيقونة تخصص لها جلسات نقاش ويتغنى بها البعض في أعراسهم.

أسر أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قلوب الملايين في الوطن العربي، وتحوّل إلى أيقونة تخصص لها جلسات نقاش ويتغنى بها البعض في أفراحهم وأعراسهم.

ولفت أبو عبيدة الأنظار إليه منذ معركة "طوفان الأقصى" والحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يظهر من حين لآخر على الشاشة في صورة ملثم يتكلم بدقة وبثقة تامة وهو يتلو بيانات كتائب القسام حول سير المعارك في قطاع غزة، ويختتم مداخلاته دوما بـ"إنه لجهاد.. نصر أو استشهاد".

ففي تونس خصصت قناة تلفزيونية جلسة خاصة للحديث عن أبي عبيدة وعن ظهوره اللافت، حيث عبّر مشاركون عن إعجابهم الشديد بالملثم الفلسطيني، وقالت إحدى المشاركات "نحن نفتقد أو نشتاق أو نعشق صورة البطل الشجاع الذي يتكلم بلسان المقاومة وعن الشعب الفلسطيني والشعب العربي، بل عن العالم كله".

في حين قال مشارك آخر "الآن البطل لحما ودما، سيد الرجال، قائد القوات، أبو المناضلين.. هذه الرجولة يجب أن تغرس في الأبناء الصغار".

وتحدث تونسيان آخران عما قالا إنها رجولة أبي عبيدة الذي أزاح -حسبهما- الذل عن الأمة العربية والإسلامية، وعندما يتحدث تشعر أنه يقول الصدق وتشعر بالإيمان الذي بداخله.

أما في مصر، فقد تغنى البعض بالملثم الفلسطيني في أعراسهم وأفراحهم الشعبية، ويذكرونه في كلماتهم وأغانيهم المرتجلة.

ورددت مغنية في كلمات لها تقول فيها "أبو عبيدة يا عمهم يا قصفهم كلهم"، وردد مغن آخر "أبو عبيدة يا حبيب.. اضرب واحرق تل أبيب".

وجاء في كلمات مغن ثالث "أبو عبيدة يا فخر العرب.. يا راعب قلوب الصهاينة.. لك مني كل الاحترام.. يا أبو عبيدة يا صدر قسام"، في حين ردد رابع "أبو عبيدة تضرب بك الأمثال أنت يا سيد الرجال..".

وتناولت حلقة (2023/11/17) من برنامج "فوق السلطة" أيضا المواضيع التالية:

– يرفضون مقاومة المحتل ومستعدون لاستعادة الحرب الأهلية.

– طفل يستشهد كل 10 دقائق، وإيلون ماسك: إسرائيل تحوّل آلاف الفلسطينيين لمقاومين.

– الاحتلال يحوّل مستشفيات غزة إلى مقابر، والكلاب تنهش جثث الشهداء.

– غزة بين نكبتين، مع اختلاف في الألوان بين الصورتين.

– أردوغان يهدد نتنياهو بآهات المظلومين، ونصر الله يدعم غزة بالدعاء.

– القمة العربية الإسلامية لم تؤيد العدوان على غزة، وطالبت بوقفه.