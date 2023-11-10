"فوق السلطة"- ضابط رفيع بالناتو: إسرائيل وقعت في فخ غزة

أنذر ضابط سابق بحلف شمال الأطلسي (ناتو) إسرائيل من أن جيشها وقع في “فخ قطاع غزة” الذي يوجد فيه مقاتلون “يتوقون للموت في سبيل قضيتهم”.

وصرح ميشيل ياكوفليف نائب رئيس الأركان السابق لحلف الناتو أن المقاومة الفلسطينية أو من اسماهم الإسلاميين "يتوقون للموت من أجل القيام بعملهم، وهذا يشير إلى أنهم يقاتلون من أجل قضيتهم.. لأنهم يعتبرونها قضيتهم".

وأقر بأن مقاتلي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة "يقاتلون بشكل لا يستهان به".

كما أكد الضابط السابق في حلف الناتو عن اعتقاده أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وضعت الإسرائيليين في مشكلة عسكرية وإنسانية وسياسية.

وأضاف "في الواقع لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ولذا فإن الحل سياسي" مطالبا الإسرائيليين بأن يقبلوا ويقدموا تنازلات لإيجاد الحل.

وبشأن الوعود التي يرددها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة حماس، قال نائب رئيس الأركان السابق لحلف الناتو في تصريحه إن هذا الوعيد الإسرائيلي هو الخامس من نوعه خلال السنوات الأخيرة.

ويشير مراقبون إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق هدفه من العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، وما فعله هو قتل المدنيين وتدمير البيوت والمدارس والمساجد.

وبحسب الخبير العسكري اللواء فايز الدويري -في تحليل عسكري سابق لقناة الجزيرة- فإن قدرة المقاومة الفلسطينية على الصمود حتى الآن تعني أن لها اليد العليا في الحرب، مؤكدا أنها ستنتصر في النهاية لو استمرت بنفس الأداء ونفس الانضباط.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي غارات متواصلة على القطاع انتقاما من الفلسطينيين في غزة، بعد الضربة الموجعة التي تلقتها إسرائيل على يد المقاومة الفلسطينية التي أطلقت معركة "طوفان الأقصى" فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتناولت حلقة يوم 2023/11/10 من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية: