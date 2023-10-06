سيف الإسلام القذافي يستنجد باليهود.. وحفتر يخطط لتعزيز سيطرة أسرته

كشف رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون عن طلب سيف الإسلام القذافي مساعدته للعودة إلى الحكم، فيما كشف تقرير أممي عن خطة أسرة اللواء خليفة حفتر للسيطرة على مالية الجيش وتوسيع نفوذها شرقي ليبيا.

وسلطت حلقة (2023/10/6) من برنامج "فوق السلطة" الضوء على تغريدة للوزون كتب فيها "إن سيف الدين القذافي تواصل معه في كثير من الأوقات عن طريق السيد خالد بولغيب العقوري، وطلب من يهود ليبيا المساعدة في تمكينه من العودة للحكم".

وأضاف في تغريدته أنه "رفض التدخل بين سيف وإسرائيل كما سيذكر أي طرف سياسي يريد التطبيع مع إسرائيل بشكل علني".

وكان اسم اليهودي رافائيل لوزون قد برز في تقارير إعلامية أواخر أغسطس/آب الماضي بعدما كشفت تل أبيب أن وزير خارجيتها إيلي كوهين التقى نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في روما في الشهر ذاته، وذلك باعتباره عرّاب التطبيع الذي مهد الطريق خلال السنوات الماضية لعقد هذا اللقاء.

وفي سياق آخر، كشف تقرير للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ملامح خطة وضعتها عائلة الجنرال خليفة حفتر للسيطرة على مالية الجيش وكل المجالات في شرقي ليبيا.

ويقول التقرير إن صعود صدام حفتر كواحد من أقوى أصحاب المصلحة في شرقي ليبيا يوضح كيف عززت عائلة حفتر قبضتها على القوات العسكرية والمؤسسات المالية والهيئات السياسية في البلاد، موضحا أن هذه السيطرة قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

واستحضر "فوق السلطة" تصريحات سابقة لرئيس أركان القوات الجوية السابق في قوات حفتر الفريق صقر الجروشي، والتي قال فيها إنه كان يعيش مع الفريق صدام حفتر، وهو من الرجال المحترمين الذين يتميزون بالأخلاق، معتبرا أنه من الطبيعي أن يكلف بالمهام الخارجية كشراء السلاح لأنه "لن يسرق نقود أبيه"، حسب قوله.

وإضافة إلى ذلك تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

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