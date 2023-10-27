فوق السلطة – كاهن مسيحي فلسطيني سيرفع الأذان عن المسلمين إذا لزم الأمر

قال الكاهن الفلسطيني المسيحي الأرثوذكسي أنطونيوس حنانيا، في مؤتمر “نداء الأقصى الدولي” الذي عقد في وقت سابق، إنه سيرفع الأذان عن المسلمين إذا لزم الأمر.

قال الكاهن الفلسطيني المسيحي الأرثوذكسي أنطونيوس حنانيا، في مؤتمر "نداء الأقصى الدولي" الذي عقد في وقت سابق، إنه سيرفع الأذان عن المسلمين إذا لزم الأمر.

وأضاف أن الإسرائيليين لا يريدون للفلسطينيين أن يستقلوا، وقد تعرضوا لمراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة وحاولوا إسقاط تابوتها، ولكن المسلمين في فلسطين رفعوا التابوت ودافعوا عنه، في إشارة منه إلى الحادث الذي حصل خلال جنازة شيرين التي قتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو/أيار 2022 أثناء تغطيتها عملية اقتحام إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية.

وتابع الكاهن الفلسطيني: "أقول كما قالها الأب إيمانويل مسلم مرارا وتكرارا: "دعهم يمنعون إخواننا المسلمين في فلسطين أن يرفعوا الأذان وأنا من سأرفعه حينها..".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس -ثالث أقدم كنائس العالم- وسط مدينة غزة، ووصفت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس الهجوم الإسرائيلي على كنيسة برفيريوس -التي نزح إليها الكثيرون- بجريمة حرب.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أقرت قبل سنوات "قانون يهودية الدولة"، والذي يحول إسرائيل إلى دولة دينية يحظى فيها اليهود بامتيازات الدرجة الأولى، وفي المقابل لم يطرح أصحاب مشروع الدولة الفلسطينية على مختلف توجهاتهم مشروع قانون إسلامية الدولة.

وتناولت حلقة (2023/10/27) من برنامج "فوق السلطة" أيضا المواضيع التالية:

– قمة السلام في زمن الحرب تُختتم دون بيان ختامي

– هل ساوى أبو الغيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

– بن غفير وحاخامات يشكلون فرق موت من المستوطنين

– حاخام يُفتي بقتل أطفال فلسطين دون رحمة

– ضابط أميركي: حماس ستقتل جنود إسرائيل إذا دخلوا غزة

– مُسنة إسرائيلية مفرج عنها تُحرج تل أبيب بحديثها عن حُسن أخلاق حماس

– التهدئة بالقرآن مع نفاد البنج في العمليات الجراحية

– ملياردير أميركي لا يستبعد أن تشكل غزة شرارة حرب عالمية