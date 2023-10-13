فوق السلطة – هل هناك عملاء لحماس داخل الجيش الإسرائيلي؟

في إطار التحليلات والتفسيرات الإسرائيلية لما حصل في معركة “طوفان الأقصى”، خرجت مجندة إسرائيلية سابقة خدمت على الحدود مع قطاع غزة وتساءلت عمّا إذا كانت حركة حماس لديها عملاء في الجيش الإسرائيلي.

في إطار التحليلات والتفسيرات الإسرائيلية لما حصل في معركة "طوفان الأقصى"، خرجت مجنّدة إسرائيلية سابقة خدمت على الحدود مع قطاع غزة وتساءلت عمّا إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لديها عملاء في الجيش الإسرائيلي.

وتم تداول فيديو للمجندة الإسرائيلية السابقة تقول فيه "من المستحيل أن تتوغل كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس كل هذه المسافة بدون أن يكون لدى الإسرائيليين علم.. فهل هناك من تعاون معهم من الجيش الإسرائيلي؟".

أما الكاتب والباحث الإسرائيلي موردخاي كيدار فمن هول الصدمة التي أصابته جراء معركة "طوفان الأقصى"، حذر من ما سماه سيناريو "يوم القيامة".

ورسم خطوطا عريضة لما قال إنه هجوم عسكري قريب "منسق ومنظم ومشترك"، يشمل إيران ولبنان وسوريا والعراق واليمن وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل، وتحدث عن آلاف الصواريخ من كل الجهات ومسيّرات انتحارية وهجوم سيبراني وتعطيل تام للبنى التحتية وطيران عاجز عن التحليق وقبة حديدة معطلة وانهيار كامل للجيش الإسرائيلي.

وختم كلامه بنصيحة للمستوطنين الإسرائيليين قائلا لهم "إن كنتم تحبون الحياة فعليكم أن تستيقظوا وتستعدوا..".

أما العميد المتقاعد بالجيش الأميركي، مارك كيميت، فحذّر إسرائيل من انزلاقها إلى قتال واسع في قطاع غزة، قائلا إنها ستكون محاصرة من محور المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا.

وتناولت حلقة (2023/10/13) من برنامج "فوق السلطة" أيضا المواضيع التالية: