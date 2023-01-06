فوق السلطة- العملات العربية ضاعت بين أوراق المنجمين

تناولت حلقة (2023/1/6) من برنامج “فوق السلطة” أخبار العملتين المصرية واللبنانية بعد انهيارهما أمام الدولار، ومن يستفتي في هذا الموضوع هم الخبراء الاقتصاديون.

واستضاف الإعلامي المصري عمرو أديب منجمة لتتحدث عن تعافي الجنيه المصري خلال العام الجديد، وأكدت على تعافيه خلال 3 أشهر الأولى من هذا العام.

وفي لبنان ظهر منجم أكد أن الليرة اللبنانية ستستعيد عافيتها خلال 4 أشهر الأولى من هذا العام.

وعن الاستعانة بالمنجمين، قال رسول الله محمد صلى عليه وسلم "من أتى كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد".

وفي روسيا أعدم جوزيف ستالين عرافا نقل له الأخبار.

كما تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

بين أرجل الدجاج وطبول المطبلين ضاعت العملات العربية في أوراق المنجمين.

بن غفير كاهانا صغير يقتحم الأقصى والإعلام الغربي يصف غارته بالزيارة.

جماعة الإخوان اليهود منظمة جديدة تولد في برنامج تلفزيوني.

لماذا لا يستطيع المعارضون السوريون أن يتصالحوا مع الأسد؟

إعلام أوروبي: وفاة البابا بنديكت الذي أغضب المسلمين وطالته فضائح اغتصاب الأطفال.

رمضان قديروف يتنازل عن رئاسة روسيا لصالح فلاديمير بوتين.

حسابات من مانيلا تضع الإعجابات لقيس سعيد.. فهل سيترشح لرئاسة الفلبين؟

تقديم: نزيه الأحدب