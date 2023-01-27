فوق السلطة- أحرقوا المصحف.. فماذا بعد؟

تناولت حلقة (2023/1/27) من برنامج “فوق السلطة” إقدام زعيم حزب “الخط المتشدد” الدانماركي راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وتولت الشرطة السويدية حماية هذا المتطرف الذي يحمل الجنسية السويدية أثناء حرقه المصحف، في حضور وسائل الإعلام لتصوير الجريمة. واعتبر مقدم برنامج "فوق السلطة" ما حدث بأنه خلط للجهل والحقد على الإسلام، في رسالة واضحة من غضب السويد على تركيا بسبب عدم موافقتها على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وترفض انقرة انضمام ستوكهولم إلى الناتو بسبب عدم محاربة الأخيرة مجموعات كردية تصفها أنقرة بالإرهابية، في المقابل خرج الآلاف من الأتراك للاحتجاج في الشوارع بسبب ما حدث كما أحرق المحتجون علم السويد تنديدا بالحادثة.

وقد سارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى انتقاد السويد بإعلانه عدم الموافقة على انضمامها للناتو، واصفا جريمتي حرق المصحف والترخيص له بـ "العمل الخائن والوغد والدنيء" كما ألغى وزير الدفاع زيارة مقررة من نظيره السويدي إلى أنقرة.

من جانبه، وصف وزير الخارجية السويدي الاستفزازات المعادية للإسلام بالمروعة، لكن بلاده تحترم حرية التعبير الكبيرة، بحسب الوزير.

إلغاء الدين والعائلة

اتهم القس اللبناني الأب روي عبد الله المناهج التربوية في السويد بإلغاء الدين والعائلة، وبأنها تبيح كل المحرمات، وتفضي إلى حالات انتحار يومية للأطفال والشباب، واتهم قوانين تمجيد المثلية والتشجيع عليها، كما انتقد حرية اختطاف الأطفال وخصوصا أطفال المسلمين هناك.

ولا تجد الحكومة السويدية أي حرج في إيداع الأطفال المختطفين من أسرهم عند أزواج مثليين، مثل ما حدث مع التركية مريم، والمقدوني عبد الله.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:

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تقديم: نزيه الأحدب