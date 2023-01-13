فوق السلطة- من قرر نبش قبر الشيخ الشعراوي؟

تناولت حلقة (2023/1/13) من برنامج “فوق السلطة” التطاول على إمام الدعاة ووزير الأوقاف المصري السابق الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي من قبل مجموعة من الإعلاميين المصريين.

وقد وصف الوكيل السابق للأزهر الشيخ عباس شومان المتطاولين على الشعراوي بالأطفال الذين أرادوا إتلاف ثمار نخلة عالية، فسقطت أحجارهم فوق رؤوسهم، وظلت الثمار تعجب الناظرين وخالصة للآكلين، كما أصدر الأزهر بيانا يشيد بالإمام الشعراوي الذي وهب حياته لتفسير كتاب الله وأوقف عمره لتلك المهمة.

كما رد أسامة الأزهري، المستشار الديني للرئيس المصري، على من اتهم الشعراوي بالتطرف بالقول إن الشيخ كان حائط صد حمى المصريين من التطرف، وأعاد لم شمل المصريين على تذوق القرآن الكريم.

وكانت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني قد أوقفت عرضا مسرحيا عن الشيخ الشعراوي كان من المزمع أن يقدم خلال شهر رمضان المقبل، وبررت قرارها بأن على الشيخ تحفظات في المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية كافة، مؤكدة أن الأعمال المسرحية يجب أن تكون لشخصيات لها تأثير إيجابي في المجتمع، بعيدا عن التطرف والأفكار الظلامية.

ووصف الإعلامي المصري إبراهيم عيسى الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"، والمنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية، و"السلفي والقاتل"، وبأنه لا يمت بصلة للوسطية.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:

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تقديم: نزيه الأحدب