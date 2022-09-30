تناولت حلقة (2022/9/30) من برنامج “فوق السلطة” حديث منصات التواصل الاجتماعي عن وفاة الممثل المصري الملقب بالزعيم عادل إمام بعد إصابته بمرض ألزهايمر.

لكن مصادر مقربة من الفنان المصري أكدت أنه حي يرزق وقد اعتاد على الشائعات في منصات التواصل، التي أعلنت وفاته 5 مرات، كما أكدت المصادر ذاتها أن إمام لا يعاني من ألزهايمر كما يشاع.

وفي مصر أيضا أكد المذيع المصري عمرو أديب، الذي يعمل في قناة "إم بي سي مصر" (MBC) أنه يخشى "البهدلة" بعد الموت، داعيا متابعيه للترحم عليه فقط بعد موته، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه يعلم جيدا ما سيقال عنه بعد وفاته، مبديا عدم مبالاته بما سيقال.

كما كشف المذيع المصري عن شعوره بالحموضة لارتداء لاعبي نادي الأهلي المصري قمصانا عليها شعار الخطوط الجوية القطرية بعد رعاية الأخيرة للنادي، مسيئا لنفسه بأنه "التافه الوحيد" في مصر الذي لم يتقبل التعاون بين النادي المصري والخطوط القطرية، ومؤكدا عدم حبه لقطر مقابل حبه لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكامها وجيشها.

ليعلق مقدم "فوق السلطة" نزيه الأحدب على كلام عمرو أديب بأنه موظف ويجب عليه قول ذلك.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية: