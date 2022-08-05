فتيات عراقيات يتدربن في النوادي لمواجهة المتحرشين بالشوارع وأغطية المجاري هدف السارقين

تناولت حلقة (2022/8/5) من برنامج “فوق السلطة” توجه الفتيات العراقيات إلى نواد رياضية للدفاع عن النفس والفنون القتالية، وذلك بعد ارتفاع معدلات الاغتصاب والتحرش بالشوارع والأماكن العامة.

وبحسب إحدى المتدربات فإن الحركات التي تعلمتها ساعدتها في الدفاع عن نفسها، على عكس ما حاول بعض الأهالي التقليل من أهمية التدريب وتعلم هذه الحركات، وتحدثت أخرى عن صدها لمتحرش بالحركات التي تعلمتها من خلال التدريب مما شكل ردعا للمتحرش وهروبه من المكان.

كما يؤكد أحد المدربين ارتفاع نسب الفتيات المقبلات على التدريبات بعد ارتفاع ظاهرة التحرش في الشوارع.

كما تناول الحلقة انتشار ظاهرة سرقة أغطية المجاري، لكن هذه المرة تمت السرقة في محيط مدارس الأطفال وهو ما بات يشكل خطرا عليهم وعلى حياتهم.

وكذلك لم تسلم من السرقة أسلاك أعمدة الكهرباء في الشوارع، وقد سجلت كاميرات المراقبة صور بعض السارقين دون تحرك من قبل السلطات المحلية.

وعلى أنهار البصرة تحولت الأسماك فيها إلى نفايات بعد نفوقها، كما تسعى العائلات التي تسكن ضفاف الأنهار إلى بيع بيوتها بأبخس الأثمان هربا من الأوبئة والأمراض، كما يشكو السكان من الحساسية وأمراض الربو بسبب رش المبيدات بكميات كبيرة دون رقابة صحية.

كما تناولت الحلقة المواضيع: