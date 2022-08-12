يرفضون مقاومة حماس وينتقدون عدم مشاركتها بجانب الجهاد الإسلامي في آخر جولة.. من هم؟

تناولت حلقة (2022/8/12) من برنامج “فوق السلطة” إدانة العديد من المحللين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لعدم مشاركتها مع حركة الجهاد الإسلامي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأشار نزيه الأحدب مقدم "فوق السلطة" إلى أن المحللين أنفسهم قد حرّموا مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، كما تساءلت قناة العربية عن عدم مشاركة حماس في صد التصعيد الإسرائيلي على غزة، لكن القناة أكدت أن حماس تستفيد من ضرب إسرائيل حركة الجهاد التي تنافسها في القطاع.

في المقابل، انتقدت صحفية في قناة "فرانس 24" بيان دولة الإمارات العربية المتحدة الذي دعا لتفادي التصعيد في غزة، دون التطرق إلى معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي، أو حتى يدين العملية العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع المحاصر.

وفي الإمارات أيضا انتقدت الشيخة هند القاسمي من الأسرة الحاكمة في الشارقة العدوان الإسرائيلي على غزة، وشبهته بالهولوكوست، واعتبرت اقتحام المسجد الأقصى دليلا على كذب إسرائيل بشأن السلام.

في حين قدم المفكر الإماراتي الكبير ضاحي خلفان سر خلطة الانتصار للفلسطينيين والمتمثلة في طاعة ولي الأمر الرئيس محمود عباس، وفي الوقت ذاته كان الرئيس الفلسطيني يهنئ رئيس جمهور كوت ديفوار بذكرى الاستقلال قبل أن يتم إعلان الهدنة في غزة.

كما أبرز "فوق السلطة": تعاكس نصيب إسرائيل مع الأسماء بعد أن أسمت عمليتها الأخيرة في غزة "الفجر الصادق" لكن الحقيقة تقول إنها كانت "الفجور المارق" بعد أن قتل طيران الاحتلال أكثر من 15 طفلا في غزة.

وتناولت الحلقة أيضا المواضيع التالية: