أحرق نسخة من القرآن فأخافته امرأة وانقلبت سيارته

تناولت حلقة (2022/7/8) من برنامج “فوق السلطة” حادثة قيام متطرف نرويجي يدعى لارس ثورن بحرق نسخ من القرآن الكريم أمام منازل المسلمين، لوقف أسلمة النرويج كما يزعم.

وبعد تكرار جرائم حرق المصحف الشريف، قررت سيدة مسلمة أن تلاحق زعيم الحركة المتطرف بالسيارة، فأصابه الذعر وانقلبت سيارته على الطريق، لتعتقل الشرطة السيدة المسلمة، وتترك المتطرف حرا ليستكمل حرق القرآن الكريم في شوارع أوسلو. ويعلل لارس ثورن قيامه بحرق القرآن بأنه احتجاج على مضمونه السياسي.

وفي الهند لم تتوقف الحملات المعادية للمسلمين، بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات، الأمر الذي دفع العديد من المسلمين إلى إطلاق وسوم على المنصات ترفض زيارته للمنطقة تحت شعار "لا أهلا ولا سهلا".

وفي المقابل، تصاعدت أصوات تطالب بتحويل الهند إلى دولة خاصة بالهندوس، ويتبنّى هذه الأصوات قادة في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بقيادة مودي، وباتت لهذه الأصوات أناشيد تدعو لإبادة المسلمين وترحيلهم إلى باكستان.

وتعتقد حركة "الهندوتفا" أن النقاء العرقي الهندوسي يجب أن يعيش منفردا من دون أن يختلط بأي أعراق أخرى، وترى هذه الحركة أن المسلمين أخطر ما يهدد بقاءهم، تليهم الديانة المسيحية وأتباع الديانات الأخرى، في حين يأتي الشيوعيون في المرتبة الثالثة. وقد رفع الهندوس نظرية الاستبدال العظيم من أجل إقصاء المسلمين والسيطرة على كل مظاهر الحياة.

كما تناولت الحلقة المواضيع الآتية: