يهودية ترفض مصافحة بايدن.. ماذا لو كانت مسلمة؟

تناولت حلقة (2022/7/22) من برنامج “فوق السلطة” رفض المغنية اليهودية الإسرائيلية يوفال ديان مصافحة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مراسم احتفالية في المقر الرئاسي بالقدس المحتلة.

وتقول المغنية ديان إن رفضها المصافحة يعود لخلفيتها الدينية ومحافظة على خصوصيات حياتها في تفاصيل اللباس والاتصال الجسدي المباشر مع الرجال، مؤكدة أنها أوضحت قبل العرض تمسكها بتعاليمها الدينية وترفض مصافحة الرجال.

وقد تسببت المغنية بالإحراج لرئيس أقوى دولة عظمى تدعم إسرائيل دعما غير مشروط، لكن بايدن تقبل الموضوع بعد الإحراج وأحنى كتفيه للمغنية الإسرائيلية التي لم يتهمها إعلام بلادها بالتطرف.

وتفهم العالم الحر وغير الحر -بحسب نزيه الأحدب مقدم "فوق السلطة"- حريتها في تطبيق تعاليمها الدينية، ورصد "البرنامج" ردود الفعل على المغنية الإسرائيلية، ومن ضمنها تعليق رد مذيع في قناة مصرية انتقد ما قامت به "المغنية" وشبهها بالمسلمات السلفيات كما يقول، وعلق المذيع المصري على تصريح المغنية الذي قالت فيه إن مرجعيتها الدينية تمنعها من مصافحة الرجال، وشبه طائفتها بالسلفيين والمسلمين.

ولم يكتف "فوق السلطة" بتعليق المذيع المصري، بل بحث عن حوادث مشابهة لمسلمات رفضن مصافحة رجال، حيث تناول خبرا في صحيفة العرب الإماراتية يتهم مسلمات رفضن مصافحة ولي عهد النرويج بممارسة إسلام موصوم بعلاقة خفية مع الإرهاب ويبددن فرص التعايش، ووصفت الصحيفة رفض المسلمات بأنه تجسيد للتطرف. في المقابل، لم تعلق الصحيفة ذاتها على المغنية الإسرائيلية.

كما بحثت الحلقة في ردود فعل بعض المذيعين الذين يخصصون برامجهم لنقد المسلمين وتصرفاتهم، مثل إبراهيم عيسى وإسلام بحيري اللذين لم يعلقا على رفض يوفال ديان مصافحة بايدن لأسباب دينية، وقد اتهم الكاتب المصري حافظ الميرازي المذيعيْن المصرييْن بتلقي تمويل أميركي للعمل من خلال برامجهما على تدمير التراث الإسلامي.

كما تناولت الحلقة المواضيع التالية: