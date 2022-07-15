الربيع السريلانكي.. هل ينتهي به المطاف بما انتهى إليه ربيع العرب؟

سلطت حلقة (2022/7/15) من برنامج “فوق السلطة” الضوء على التطورات السياسية في سريلانكا، والتي أفضت إلى عزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد الفساد والفشل في إدارة الدولة.

ويبدو أن الحال قد طفح مع السريلانكيين الذين قرروا اقتحام القصر الرئاسي ورفضوا مغادرته حتى تنفيذ مطلبهم الرئيسي القاضي بعزل الرئيس، وقد تم لهم ذلك، كما سيطر المتظاهرون على مقر إقامة رئيس الوزراء ورفضوا الخروج منه.

في المقابل، تساءل مقدم البرنامج نزيه الأحدب عن إمكانية قيام ثورة مضادة في سريلانكا على الطريقة العربية لإعادة الرئيس راجاباكسا إلى الحكم، وعن موقف أنصاره من مغادرته البلاد إلى المالديف دون مواجهة المحتجين أو التصدي لهم من أجل إبقائه.

كما عقد الأحدب مقارنة بين بعض الزعماء العرب في التعامل مع الثوار في بلدانهم، حيث طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الثوار بإظهار قيادة خاصة بهم وإلا فعليهم مغادرة البلاد، وفي العراق تحدث أحد شيوخ العشائر عن أن المطالبة بالحقوق قد يكون ثمنها حياتك، أما في سوريا فقد هاجر أكثر من 13 مليون سوري منذ بداية الثورة بسبب قمع النظام السوري لهم.

ماكرون وأوبر

وفي فرنسا، كشفت تقارير صحفية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قام بصفقة سرية مع شركة أوبر للنقل أثناء توليه منصب وزير الاقتصاد في فرنسا تتلخص في تقديم دعم سخي للشركة ساعدها في التوسع عالميا.

كما تطرقت حلقة "فوق السلطة" إلى عناوين أخرى، منها: