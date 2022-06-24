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سخرية روسية رسمية من عناق ماكرون لزيلينسكي
تناولت حلقة (2022/6/24) من برنامج “فوق السلطة” السخرية الروسية من عناق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء زيارته لكييف.
وقد أكد ماكرون أن الوضع الإنساني في أوكرانيا مقلق للغاية، وأن الأوروبيين سيبذلون ما في وسعهم لمساعدة أوكرانيا على الانتصار، لكن الإعلام الروسي وبعض الفرنسي والأميركي اهتم بصورة عناق الرئيس الفرنسي لنظيره الروسي.
لكن أقوى هذه التصريحات وأقساها ما كتبته المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه عناق حميم بين الرئيسين، وقد اعتبرته شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية تعليقا رسميا روسيا.
لكن تعليق زاخاروفا كما نشرته قناة روسيا اليوم "الآن أفهم لماذا وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طاولة طويلة عند لقائه بماكرون قبل أشهر".
كما تناولت الحلقة المواضيع التالية:
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- سخرية روسية رسمية من عناق ماكرون لزيلينسكي.
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24/6/2022